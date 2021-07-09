Глава "Сириуса" назвала способы улучшить систему образования в России

Похороны Владимира Меньшова Певица МакSим в коме: подробности Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Пятница
9 июля
Лента новостей
14:45
"Не узнать Наталью": Королеву обвинили в злоупотреблении фотошопом
14:41
Открестившегося от сына Мамаева публично пристыдили: Мельчают мужики
14:24
"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
14:16
"Протрезвела?": спивающаяся Волочкова продает элитное жилье
14:16
Испуганная коронавирусом и ограничениями Валерия бежит из Москвы: Продадим квартиру
14:10
"Убегала, чтобы не попасть под раздачу": Семенович рассказала о родительских драках
14:06
Звезда "Глухаря" торгует куртками на фоне безденежья
13:38
"Держусь за жизнь": инфицированная ковидом звезда "Мажора" подала весть из реанимации
13:36
Чемпион Европы по карате рассказал о реализации крупных молодежных проектов в области спорта
13:32
В Кремле отреагировали на призыв к вакцинации всего населения России
13:24
Захарова отреагировала на призыв Франции не признавать российские вакцины: Гибрид расизма и неонацизма
13:23
Аналитик CYNIC: власть для Лукашенко дороже семьи и денег
13:20
"Совсем больная": Бузова выставила пятую точку на всеобщее обозрение
13:15
Звезда сериала "Содержанки" об особенном сыне: Не разговаривает, но все понимает
12:47
"Современные тенденции довели": Прилучный шокировал публику изменениями во внешности
12:45
"Больше неинтересно": Элджей впервые подтвердил слухи о разводе с Ивлеевой
12:42
Российская девочка-вундеркинд сдала ЕГЭ в восемь лет
12:30
Горячо: попавший шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
12:30
Сколько продлится аномальная жара в Москве: синоптики дали ответ
12:26
Петренко показал детей Климовой на отдыхе с мачехой
12:20
В России за сутки выявили более 25 тысяч случаев COVID-19
12:15
"Лютая несправедливость": раскрыта правда о публичном срыве Билана
12:15
Названы безопасные для купания водоемы Подмосковья
12:04
Террориста ИГИЛ задержали в Московской области
11:50
Обувалась на лестничной клетке: ухажер выставил актрису Ардову за дверь после совместной ночи
11:34
Глава Роспотребнадзора призвала привить все население России
11:34
"Я человек ранимый": Гузеева заговорила о самоубийстве
11:29
Сестра Билана заявила о желании поехать на "Евровидение"
10:59
Россиянам сообщили о риске появления новых схем отъема жилья
10:55
Богатырев из "Кухни" раскрыл детали свадьбы с Арнтгольц
10:54
Измученная переживаниями дочь Заворотнюк уехала подальше от матери
10:41
Авербух раскрыл гонорары: до 100 тысяч долларов
10:34
"К Господу стремится": духовник находящейся в коме МакSим раскрыл тайные подробности проведенного ритуала
10:06
Максакова в откровенном бикини показала расплывшуюся фигуру
09:53
"Кожа слезала, как бумага": директор MaкSим в подробностях рассказала о страшной болезни
09:52
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
09:31
Долина заговорила об еще одном ребенке
09:15
Что убитая горем Меньшова положила в гроб к отцу на похоронах
08:53
Лавров о вводе российских войск в Афганистан: Будем выполнять свои обязательства
08:48
Сестра показала редкие кадры Жанны Фриске: Сердце кровью обливается
08:46
"Как в первый раз": интим Собчак на камеру произвел фурор
08:43
Господи, помилуй: могила Меньшова утонула сразу после похорон
08:37
Стало известно о странном ЧП на похоронах Меньшова
06:51
"Поезд ушел": на женском счастье сыгравшей свадьбу Макеевой поставили крест
04:31
Блюменкранц со скандалом сбежал с дня рождения дочери
02:26
Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 9 июля
00:14
Ургант побил сдавшую позиции Пугачеву
22:03
Военный эксперт Петров оценил перспективы Украины: Мы обречены
22:00
Парниковый котел: Синоптик сообщил о редком явлении в Москве
21:37
Обвиняемый в нападении Мэрилин Мэнсон сдался полиции
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу
"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую
Заявление Лукашенко об ответных мерах на санкции ЕС оценили: Теряет последние остатки политической адекватности
Оппозиция пишет для Белоруссии альтернативную конституцию
Лукашенко опасается начала войны в Белоруссии: Международной безопасности не существует
Страшно смотреть: обессилевшую Меньшову у гроба отца невозможно узнать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Глава "Сириуса" назвала способы улучшить систему образования в России

Глава "Сириуса" назвала способы улучшить систему образования в России

Снижение учебной нагрузки на детей, развитие массового спорта и преемственности образовательных моделей позволит улучшить систему образования и воспитания в России. Такую точку зрения высказала глава образовательного центра "Сириус", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.
прочитано 300 раз

Необходимо сделать так, чтобы отечественная образовательная система позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка, считает она. У детей должен быть равный доступ к науке, искусству, спорту, новым технологиям, отметила Шмелева.

ПО ТЕМЕ

Путин одобрил идею предоставить "Сириусу" статус федеральной территории

По ее словам, для развития ребенка нужна разнообразная и насыщенная образовательная среда. Глава "Сириуса" указала на необходимость увеличения количества мест в детсадах и школах, создания инфраструктуры для детских образовательных программ в университетах, колледжах и центрах дополнительного образования.

Шмелева посоветовала учитывать мнения педагогов при создании вузовских кампусов и образовательных центров для школьников. "Уже потом можно привлекать ведущих мировых и российских архитекторов", – сказала она в интервью "Российской газете".

На пользу образовательной системе пойдет снижение нагрузки на детей и снятие бюрократического груза с педагогов, уверена глава "Сириуса". Учителей и учеников нужно поддерживать, консультировать и приобщать к новым методам воспитания, считает Шмелева.

Для гармоничного развития детей важен и массовый спорт, отметила она. Общественник указала на почти полное отсутствие бесплатных секций для детей в возрасте от трех до шести лет.

"Недостаточно бесплатных спортивных программ дополнительного образования и для школьников. Формирование здоровой нации – это государственная задача, которая должна полностью обеспечиваться за счет бюджета с гарантиями доступности и равных возможностей для всех россиян от трех до 18 лет", – рассказала Шмелева.

В пересмотре нуждается и вопрос определения статуса образования, полагает она. Руководитель "Сириуса" призвала к развитию преемственных образовательных моделей, в реализации которых смогут участвовать организации разного уровня – вузы, секции допобразования, предприятия.

Центрами развития территорий должны стать региональные университеты, подчеркнула она. "Это можно делать за счет сетевого взаимодействия: когда студенты поступают в региональный университет, но часть программы могут освоить в других образовательных или научных организациях, на производстве. Это можно делать за счет прикладных научных исследований по критическим технологиям регионов, внедряя российское ПО и применяя отечественное научное оборудование, снимая барьеры для поставки расходных материалов, повышая качество управления научными организациями и технологическими кластерами", – добавила Шмелева.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 9 июля 2021, 12:51 Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Господи, помилуй: могила Меньшова утонула сразу после похорон

Что случилось на кладбище
Шоу-бизнес

"Лютая несправедливость": раскрыта правда о публичном срыве Билана

Сестра певца прояснила ситуацию
Шоу-бизнес

Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Названы причины болезни
Шоу-бизнес

Максакова в откровенном бикини показала расплывшуюся фигуру

Оперная певица покрасовалась на пляже

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+