Россиянам позволят работать из дома

Попросить об удаленке можно будет в случае возникшей необходимости, не боясь увольнения. Новое понятие о дистанционное работе хотят внести в Трудовой кодекс.
Об удаленной работе россияне смогут договориться с работодателями путем письменного соглашения, передает телеканал "360". В настоящее время вариант, предполагающий отсутствие сотрудника в офисе из-за какой-либо ситуации, законодательно не предусмотрен.
Сейчас россиянам приходится договариваться с нанимателем устно, надеясь на добросовестность руководителя. Иногда права работника нарушаются – ему могут оформить прогул или даже уволить.
В пресс-службе Минтруда подтвердили, что получили письмо от ОНФ. Его обещали рассмотреть и поддержать "любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения", сообщает НСН.
Как отмечает RT, ранее эксперты Всероссийского НИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, как наши соотечественники относятся к удаленке и возможности открыть свой бизнес. Оказалось, что с возрастом решимость трудиться удаленно снижается. Так, если среди граждан от 18 до 28 лет на это готовы 41%, то в возрасте от 50 до 59 лет – только 27%.
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