Трамп сообщил о смерти Шварценеггера во время важного выступления

Стоит отметить, что глава государства сильно оконфузился. О фразе президента США сообщил в Twitter журналист Yahoo News Хантер Уокер. При этом он подчеркнул, Арнольд Шварценеггер на самом деле жив.

Очень удивился известию о собственной смерти и сам актер и экс-губернатор Калифорнии. Он поспешил напомнить поклонникам, что здравствует. Арнольд Шварценеггер завил, что хоронить его пока рановато. "Я все еще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?" – предложил он Дональду Трампу.

Позже журналист уточнил, что глава Белого дома говорил о смерти Арни, обсуждая рейтинги реалити-шоу "Ученик". Эту программу нынешний президент США вел и продюсировал с 2003 по 2015 годы. До 2017-го ведущим передачи был Арнольд Шварценеггер, сообщает издание People.

I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK