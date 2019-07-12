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Общество

Трамп сообщил о смерти Шварценеггера во время важного выступления

Арнольд Шварценеггер. Фото: www.globallookpress.com
Дональд Трамп сделал сенсационное заявление. На выступлении в Белом доме американский лидер сказал, что лично видел, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Стоит отметить, что глава государства сильно оконфузился. О фразе президента США сообщил в Twitter журналист Yahoo News Хантер Уокер. При этом он подчеркнул, Арнольд Шварценеггер на самом деле жив.

Очень удивился известию о собственной смерти и сам актер и экс-губернатор Калифорнии. Он поспешил напомнить поклонникам, что здравствует. Арнольд Шварценеггер завил, что хоронить его пока рановато. "Я все еще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?" – предложил он Дональду Трампу.

Позже журналист уточнил, что глава Белого дома говорил о смерти Арни, обсуждая рейтинги реалити-шоу "Ученик". Эту программу нынешний президент США вел и продюсировал с 2003 по 2015 годы. До 2017-го ведущим передачи был Арнольд Шварценеггер, сообщает издание People.


Отметим, скоро у российских поклонников голливудского артиста будет шанс увидеть его на родине. Как писали "Дни.ру", АрнольдШварценеггер приедет в Санкт-Петербург и выступит на крупнейшем в мире образовательном событии Synergy Global Forum. Мероприятие состоится на "Газпром Арене" 4 октября и соберет более 50 тысяч участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Автор: Валерия Нарская12 июля 2019, 12:25
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