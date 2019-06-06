"Меню всегда составляют со специалистами": как кормят московских школьников
Победа не случайна: на комбинатах питания под руководством Панфилова трепетно относятся ко всем этапам производства. Например, технологи "Московского школьника" и "Школьника ЮЗ" составляют разнообразные варианты меню в соавторстве со специалистами профильных институтов, и СРО. Дело в том, что меню должно строго соответствовать возрастной категории.
"Представьте, в детском саду ребенку 4 года, а школьнику в 11 классе – 17 лет. Естественно, питание отличается по витаминно-минеральному составу, калорийности, выходу блюд. Не могут же маленький ребенок и большой есть одинаковые блюда", – объяснил Панфилов.
При этом в детских дошкольных учреждениях предусматривается пятиразовое питание, а в школах – завтрак и обед. Кроме того, каждый ученик, посещающий группу продленного дня, обеспечивается еще и обязательным полдником.
Панфилов также отметил, что оценить качество приготовления еды каждый родитель может самостоятельно. Для этого необходимо получить санитарную книжку и заявить на производство о своем желании. К слову, группа родительского контроля все время работает и на производственно-логистическом комплексе, и непосредственно в школах.
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