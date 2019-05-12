Звезда сериала "Твин Пикс" скончалась после тяжелой болезни

Американская актриса Пегги Липтон скончалась в возрасте 72 лет после продолжительной борьбы с раком. Печальную новость сообщили дочери звезды. По словам родственников, артистка закончила свою жизнь спокойно в окружении близких людей.
Пегги Липтон приобрела известность благодаря роли в культовом драматическом телесериале Дэвида Линча "Твин Пикс". Она сыграла хозяйку закусочной Норму Дженнингс. В последние годы актриса исполняла эпизодические роли в различных сериалах, уточняет РИА Новости.
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