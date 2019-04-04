Скабеева обратилась к Зеленскому с деловым предложением

Ольга Скабеева предупредила Владимира Зеленского: он совершает большую ошибку. По мнению российской телеведущей, роль модератора на дебатах кандидатов в президенты Украины должна исполнять только она.

Ольга Скабеева даже обиделась на Зеленского – за то, что он предложил вести дебаты Юлии Тимошенко. Это получится "договорняк", - обратилась россиянка к украинскому кандидату.

"Дебаты должен проводить профессиональный ведущий. При всем уважении к Юлии… Если она согласится, то мы можем точно говорить, что это "договорняк", — заявила ведущая программы "60 минут".

Напомним, набравший 30% голосов в первом туре выборов президента Украины Владимир Зеленский предложил лидеру партии "Батькивщина" стать независимой ведущей его теледебатов с Петром Порошенко. В пресс-службе Юлии Тимошенко заявили, что она обдумает это предложение.

Однако Ольга Скабеева стоит на своем. Телеведущая записала обращение к прошедшим во второй тур кандидатам и опубликовала его на своем YouTube-канале.

"Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, – ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и беспристрастность гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови. До встречи на "Олимпийском". Стадион, так стадион! Думай...те! Хто, якщо не", – заявила телеведущая.

Свой гонорар Ольга Скабеева пообещала перевести Международному валютному фонду. По словам журналистки, это будет ее взнос в оплату долга Украины МВФ.