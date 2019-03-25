Затравленной Скабеевой предъявили список претензий
Самых затравленных журналистов выявила специализирующаяся на мониторинге социальных медиа компания "Крибрум" по просьбе телеканала RT. Главный редактор этого канала Маргарита Симоньян тоже попала в рейтинг – она на втором месте.
В списке наиболее обижаемых – публичные журналисты и блогеры, в адрес которых чаще всего тиражировались негативные высказывания в блогосфере и социальных сетях. Ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой досталось за незнание истории, высокомерное, а иногда и скандальное поведение с гостями своего ток-шоу, оголтелую пропаганду, нелепые наряды.
Недавно Скабеева решила повторить маршрут отравленных Скрипалей и прошлась по Солсбери, по пути выкладывая фото и видео в Instagram. Пользователи посчитали, что наряд телеведущей выглядят безвкусно. "Так ли необходимо безвкусно одеваться, Ольга? Можно подумать – нахватали, что было, с распродажи", "Вкус, стиль? Нет, не слышали", "Как можно так колхозно одеваться? Мода по-скабеевски", – съязвили подписчики.
Пользователей соцсетей также раздражает главред RT Маргарита Симоньян. Недавно для травли стало объявление о ее беременности, а также рост популярности сюжетов о протестах желтых жилетов во Франции. Не нравится блогерам и Владимир Соловьев, в основном из-за его недвижимости в Италии.
В десятку затравленных попали Ксения Собчак, Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Юрий Дудь и Илья Варламов, сообщает РИА Новости.
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Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
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