Затравленной Скабеевой предъявили список претензий

Телеведущая Ольга Скабеева возглавила рейтинг травли медиаперсон. Журналистку часто высмеивают в соцсетях то за нелепые наряды, то за манеру общения с собеседниками.

Самых затравленных журналистов выявила специализирующаяся на мониторинге социальных медиа компания "Крибрум" по просьбе телеканала RT. Главный редактор этого канала Маргарита Симоньян тоже попала в рейтинг – она на втором месте.

В списке наиболее обижаемых – публичные журналисты и блогеры, в адрес которых чаще всего тиражировались негативные высказывания в блогосфере и социальных сетях. Ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой досталось за незнание истории, высокомерное, а иногда и скандальное поведение с гостями своего ток-шоу, оголтелую пропаганду, нелепые наряды.

Недавно Скабеева решила повторить маршрут отравленных Скрипалей и прошлась по Солсбери, по пути выкладывая фото и видео в Instagram. Пользователи посчитали, что наряд телеведущей выглядят безвкусно. "Так ли необходимо безвкусно одеваться, Ольга? Можно подумать – нахватали, что было, с распродажи", "Вкус, стиль? Нет, не слышали", "Как можно так колхозно одеваться? Мода по-скабеевски", – съязвили подписчики.

Пользователей соцсетей также раздражает главред RT Маргарита Симоньян. Недавно для травли стало объявление о ее беременности, а также рост популярности сюжетов о протестах желтых жилетов во Франции. Не нравится блогерам и Владимир Соловьев, в основном из-за его недвижимости в Италии.

В десятку затравленных попали Ксения Собчак, Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Юрий Дудь и Илья Варламов, сообщает РИА Новости.