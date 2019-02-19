Дума приняла закон о помощи тяжелобольным пациентам

Госдума во вторник, 19 февраля, одобрила законопроект о паллиативной помощи во втором, основном чтении. К обсуждению документа привлекались специалисты, представители гражданского общества и эксперты, которые помогли доработать нормативно-правовой акт и сделать его более качественным. Их предложения удалось отстоять в диалоге с правительством, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



Законопроект вводит в российское законодательство понятие паллиативной помощи как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимого пациента, избавления его от боли. Это не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка. В документе паллиативная помощь разделяется на три типа: доврачебная, врачебная и специализированная.

Затрагивает законопроект и вопросы предоставления обезболивающих. Получать лекарственные препараты при оказании паллиативной помощи можно будет как в стационаре, так и на дому. Заниматься поддержкой тяжело больных будут работники, прошедшие специальную подготовку.

"Паллиативная помощь – это не только лекарства и процедуры. Это поддержка как самого тяжелобольного человека, так и его родных и близких. Им необходима моральная поддержка", – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.





Он отметил, что в ходе дискуссий удалось найти решения по проблемным вопросам, которые озвучивались на первом чтении законопроекта. Ко второму механизм оказания паллиативной помощи оказался более четко прописан, подчеркнул законодатель.

В Думе выступили за принятие во втором чтении норм, которых ранее в законопроекте не было. Так, одна из них гласит, что врачи обязуются оказывать помощь находящемуся без сознания человеку, рядом с которым нет законных представителей. Соответствующее решение будет приниматься врачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом.

"Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, не должны страдать от бюрократических преград", – подчеркнул Володин.

Другой важной поправкой стала возможность предоставления за государственный счет необходимых пациентам медицинских изделий. К примеру, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких смогут получать все нужное на дому, не расставаясь с родными.

Специалисты по паллиативной помощи получат возможность взаимодействовать с родственниками, социальными службами и общественными организациями, а также представителями религиозных конфессий.





По словам главы думского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, парламентарии проработали все спорные моменты и достигли компромисса по таким вопросам, как взаимодействие с социальными организациями, права граждан на обезболивание, взаимодействие волонтеров, оказание психологической и духовной помощи, возможность финансирования этой помощи на дому.

"Мы оставляем за собой право парламентского контроля за исполнением закона", – сказал Морозов.

Вячеслав Володин поблагодарил за плодотворную работу главу Минздрава Веронику Скворцову, которая также активно участвовала в обсуждении законопроекта. В свою очередь, руководитель ведомства выразила слова благодарности депутатам. По ее словам, качество законопроекта ко второму чтению значительно повысилось.

В первом чтении Госдума приняла документ 16 января. Чтобы сделать законопроект максимально качественным, нижняя палата организовала большие парламентские слушания с участием представителей правительства, регионов, экспертного сообщества, а также специалистов по паллиативной помощи и волонтеров. Всего в них участвовало около 700 человек.

По итогам дискуссии профильные думские комитеты подготовили предложения по внесению изменений в законопроект о паллиативной помощи.

Особое внимание было уделено формированию подзаконной нормативной базы к документу. Вячеслав Володин выразил желание, чтобы она была оформлена к третьему чтению законопроекта.

Представители медицинского сообщества высоко оценили работу по совершенствованию документа. Так, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер назвала законопроект народным и поблагодарила депутатов за погружение в тему паллиативной медицины.





Еще в ходе первого чтения общественник напомнила, что в такой помощи нуждаются 1,3 миллиона россиян каждый год. "Люди, которые долго болеют, хотят уходить из жизни дома. Они не хотят быть в больнице, не хотят белых халатов, неонового света, пикающих аппаратов, трубочек, которые отовсюду торчат", – подчеркивала Федермессер.

Напомним, законопроект о паллиативной медицинской помощи – один из общественно-значимых документов для Госдумы. О необходимости его скорейшего принятия Володин заявил депутатам на открытии весенней сессии 9 января.