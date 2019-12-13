"Дни.ру" дарят подарки: годовой запас колготок OMSA

В коробке вас будут ждать самые разные модели колготок. На любой вкус и цвет.
- Innovattiva – новинка от бренда OMSA. Бесшовные колготки с комфортным широким поясом, высоту которого можно регулировать так, как будет комфортнее – от классической "на талии" до практичной "на бедрах". Это идеальная модель на каждый день, потому что они совсем незаметны под облегающей одеждой.
- Nuit Rete - Стильные матовые колготки в мелкую сеточку.
- MALIZIA - Изысканные чулки с ажурной кружевной резинкой на силиконовой основе.
- Perfect Body – Колготки с корректирующим эффектом. Такая модель поможет выравнять силуэт.
- Nudo – прозрачные колготки с эффектом обнаженности. Смотрятся естественно и создают эффект легкого загара.
Эти и множество других моделей вы можете забрать себе.
Чтобы получить подарок, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и на @omsa_russia
- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Годовой запас колготок OMSA! Все подробности о празднике читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @omsa_russia ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories 19 декабря! ⠀ #подарки #omsa #розыгрыш #конкурс #москва #бесплатно #новыйгод
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на праздник "День рождения Деда Мороза".
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