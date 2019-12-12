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Общество

"Дни.ру" дарят билеты: день рождения Деда Мороза

Фото: пресс-служба
 C 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в "Крокус Сити Холле" пройдет юбилейная елка  "День рождения Деда Мороза". Сходить на праздник вы сможете бесплатно благодаря "Дни.ру". 
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В честь 1000-ти летия Деда Мороза в Крокусе состоится грандиозный новогодний бал. Гости смогут провести незабываемое время на празднике и получить множество позитивных эмоций.

Каждого ребенка будут ждать подарки от волшебника, а бонусом станет множество аттракционов и бесплатное интерактивное шоу "Кругосветное путешествие" в парке развлечений.  Также можно будет сделать незабываемые праздничные фотографии на память. Полное погружение в сказку и самые яркие впечатления ждут вас!

Чтобы попасть на праздник, достаточно выполнить два простых условия: 

  • Подпишитесь на Instagram @dniru и на @7_raduga
  • Отметьте в комментариях разных друзей 

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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На день рождения Деда Мороза! Все подробности о празднике читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @7_raduga ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories 18 декабря! ⠀ #подарки #дедмороз #розыгрыш #конкурс #москва #бесплатно #новыйгод

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на иммерсивную выставку Mystic Universe.

12 декабря 2019, 15:43

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