"Дни.ру" дарят билеты: день рождения Деда Мороза

В честь 1000-ти летия Деда Мороза в Крокусе состоится грандиозный новогодний бал. Гости смогут провести незабываемое время на празднике и получить множество позитивных эмоций.
Каждого ребенка будут ждать подарки от волшебника, а бонусом станет множество аттракционов и бесплатное интерактивное шоу "Кругосветное путешествие" в парке развлечений. Также можно будет сделать незабываемые праздничные фотографии на память. Полное погружение в сказку и самые яркие впечатления ждут вас!
Чтобы попасть на праздник, достаточно выполнить два простых условия:
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На день рождения Деда Мороза! Все подробности о празднике читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @7_raduga ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories 18 декабря! ⠀ #подарки #дедмороз #розыгрыш #конкурс #москва #бесплатно #новыйгод
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на иммерсивную выставку Mystic Universe.
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