В Крыму задержали готовившего теракт экстремиста

В Крыму задержали гражданина России, который планировал теракт в одном из административных зданий на территории полуострова. Подозреваемый является членом украинских экстремистских организаций, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.
При обыске в гараже у мужчины силовики обнаружили бутылки с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство, а также компоненты и инструменты для изготовления взрывчатки. Фамилия и имя задержанного не раскрываются, передает телеканал "360".
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта и незаконном изготовлении оружия. Ведется расследование.
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