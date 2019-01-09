Украина грозит России кораблями НАТО

В Незалежной сделали дерзкое заявление. Нашу страну об угрозе предупредил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По его словам, группа кораблей Североатлантического альянса зайдет в Черное море. Пристайко добавил, что речь идет о постоянно действующих группах.

"Сейчас одну из них возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море", – цитирует украинского представителя в НАТО "112 Украина". При этом Вадим Пристайко отметил, что интенсивность захода судов альянса в Черное море значительно выросла.

В частности, он напомнил, что в 2018 году одновременно в акваторию зашли две группы кораблей НАТО. Вместе с тем Пристайко исключил возможность захода кораблей альянса в Азовское море, поскольку это сложный для военных кораблей процесс из-за маленькой глубины.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 января 2019 г.

Ранее дипломат заявил, что Украина не сможет стать 30-м членом НАТО. При этом он добавил, что при условии активной работы в этом направлении реально стать 31-м или 32-м членом Североатлантического альянса.

Как писали "Дни.ру", член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы Киева устроить новый поход Военно-морских сил Украины в Керченский пролив, на этот раз – в сопровождении представителей НАТО. Сенатор считает, что вряд ли Североатлантический альянс поддержит эту инициативу.