Украина грозит России кораблями НАТО

По его словам, группа кораблей Североатлантического альянса зайдет в Черное море. Пристайко добавил, что речь идет о постоянно действующих группах.

"Сейчас одну из них возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море", – цитирует украинского представителя в НАТО "112 Украина". При этом Вадим Пристайко отметил, что интенсивность захода судов альянса в Черное море значительно выросла.

В частности, он напомнил, что в 2018 году одновременно в акваторию зашли две группы кораблей НАТО. Вместе с тем Пристайко исключил возможность захода кораблей альянса в Азовское море, поскольку это сложный для военных кораблей процесс из-за маленькой глубины.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1