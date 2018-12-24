В Москве заявили об аресте моряков НАТО

Россия не должна жалеть британских моряков, если они решат помочь Украине в ее очередной провокации в Керченском проливе. По словам политолога Сергея Маркова, военнослужащие Соединенного Королевства, которое является членом НАТО, должны понимать цену участия в авантюрах руководства Незалежной.



Эксперт заявил, что Москве следует заранее предупредить моряков Ее Величества о том, какое наказание их ожидает в случае вторжения в российские территориальные воды. "Одно дело – что знают сами, в интернете прочитали, другое дело – должно быть официальное сообщение", – сказал политолог в эфире телеканала "Россия 1".

Марков рассказал, что делать, если британские военнослужащие все-таки решат поучаствовать в украинской провокации. "Если пойдут – действовать жестко. Еще пойдут – еще арестовывать", – сказал политолог.

Беспокойство в экспертных кругах вызвало недавнее прибытие корабля-разведчика ВМС Великобритании в порт Одесса. Ожидалось, что судно примет участие в учениях вместе с флагманом украинского флота фрегатом "Гетман Сагайдачный". Позже появились сообщения, что судно покинуло Незалежную.

Провокация Украины в Азовском море - это жест отчаяния украинской хунты, чтобы отвлечь население шумерии от провала социальной политики майдана, тотального обнищания населения, холода, роста цен и отсутствия горячей воды и отполения в домах простых украинцев. pic.twitter.com/0kSVulhROo — Кай из Бруннен-Джи (@djat_ir) 25 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил вторглись в российские территориальные воды у Керченского пролива. Пограничники ФСБ задержали суда, а суд Керчи арестовал моряков на три месяца.

Президент Петр Порошенко попросил помощи у Запада, а секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив.

После инцидента НАТО готово ввести флот в Азовское море, заявил военный эксперт Александр Сурков в эфире телеканала "Прямой", который, как утверждают, связан с администрацией президента Украины. "Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение", – заявил Сурков.