Жена знаменитого музыканта избежала наказания за убийство дочерей
Трагедия разыгралась в американском штате Техас. Приняв изрядную дозу психотропных веществ, Софья взяла подушку и задушила своих дочерей – пятилетнюю Нику и годовалую Микаэлу.
Трупы малышек нашел пианист. При этом его жена была ранена – Софья истекала кровью, а на ее теле были заметны ножевые ранения. Холоденко вызвал полицию.
Правоохранители сразу заподозрили в убийстве Цыганкову, но та вела себя крайне подозрительно и даже не осознавала, что девочки мертвы. "Я сделала что-то плохое своим детям?" – повторяла Софья по дороге в больницу.
Следователи установили, что детей действительно убила Цыганкова. После измены мужа она впала в глубокую депрессию и принимала сильнодействующие средства. Под действием таблеток Софья совершила преступление, а после попыталась покончить с собой.
UPDATED with VIDEO and reactions from attorneys and Sofya Tsygankova's sister. https://t.co/8gwyFEkLzu— Deanna Boyd (@deannaboyd) 16 июля 2018 г.
Судья признал 34-летнюю Цыганкову невиновной в убийстве детей, так как она была невменяема. Жену пианиста поместили в психиатрическую больницу.
FOX 4 POOL VID Benbrook mom Sofya Tsygankova pleads not guilty in Judge Ruben Gonzalez, Jr. court @startelegram pic.twitter.com/s3GjVzF91w— Paul Moseley (@pmoseleyStarT) 23 марта 2016 г.
Как писали Dni.Ru, Вадим Холоденко родился в Киеве, а в США с семьей переехал в 2013 году, выиграв конкурс имени Вана Клиберна. С Цыганковой он создал семью в 2010 году, однако спустя пять лет супруги подали на развод.
Проблемы с психикой начали проявляться у Софьи в 18 лет. Ситуация обострилась после расставания с мужем, который изменил Цыганковой с общей знакомой и ушел из семьи.
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