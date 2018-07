Жена знаменитого музыканта избежала наказания за убийство дочерей

Трагедия разыгралась в американском штате Техас. Приняв изрядную дозу психотропных веществ, Софья взяла подушку и задушила своих дочерей – пятилетнюю Нику и годовалую Микаэлу.

Трупы малышек нашел пианист. При этом его жена была ранена – Софья истекала кровью, а на ее теле были заметны ножевые ранения. Холоденко вызвал полицию.

Правоохранители сразу заподозрили в убийстве Цыганкову, но та вела себя крайне подозрительно и даже не осознавала, что девочки мертвы. "Я сделала что-то плохое своим детям?" – повторяла Софья по дороге в больницу.

Следователи установили, что детей действительно убила Цыганкова. После измены мужа она впала в глубокую депрессию и принимала сильнодействующие средства. Под действием таблеток Софья совершила преступление, а после попыталась покончить с собой.

