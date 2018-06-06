Кто лишится кресла после прямой линии с Путиным

Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в прямом эфире 7 июня. Новый формат общения с народом предполагает телемосты с губернаторами в регионах, которым президент будет в режиме реального времени давать указания о решении конкретных проблем граждан. Не исключено, что по итогам прямой линии кто-то из руководителей может лишиться своего кресла.

В 16-й раз на прямой линии с Владимиром Путиным все будет по-новому: ожидаемые во время эфира видеоконференции с губернаторами и членами правительства, наверняка, будут иметь свой эффект и вполне конкретные кадровые решения.

В прошлом году спустя короткое время после общения с народом президент провел череду встреч с губернаторами и вручил им зеленые папки, в которых находились жалобы, предложения и замечания в адрес региональных властей.

Сейчас этот процесс будет сокращен до нескольких часов, а то и минут. После включения из каждого региона о ответов на вопросы граждан, президент тут же свяжется с губернатором этого региона и даст ему конкретные указания.

Очевидно, большая часть эфира будет посвящена майскому указу, но не обойдется и без международной проблематики и острых социальных вопросов. Цены на бензин, скачки доллара и евро также будут в центре внимания граждан и президента.





Можно предположить, что особое внимание будет уделено регионам, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата мира по футболу. Кстати, в прошлом году вопросы на спортивную тематику были в тройке особо важных. Помимо этого, россияне спрашивали Путина про укрепление рубля и детских пособиях.

В 2013 году в интересах россиян превалировала внутренняя политика. Самыми популярными темами прямой линии стали жилье, пенсии и пособия. Беспокоило граждан положение в сфере образования и здравоохранения. Немало вопросов поступило о поддержке государством семьи, обеспечении рабочими местами.





Прямая линия в апреле 2014 года показала, что первая тройка приоритетов россиян не изменилась. Большинство так же интересовалось, как справиться с ростом тарифов на коммунальные услуги или улучшить жилищные условия, когда повысится зарплата. Однако существенные коррективы внесли события на международной арене.

Госпереворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией, война в Донбассе и антироссийские санкции Запада не могли оставить граждан равнодушными. Довольно много отпущенного на беседу с соотечественниками времени Путин потратил на то, чтобы донести свой взгляд на ситуацию и рассказать, какие еще шаги планирует Москва.





В апреле 2015 года картина была примерно такая же, за исключением затишья на внешнеполитическом фронте. Народ, видимо, утомили бурные международные перипетии 2014-го. Вопросы касались в основном повышения тарифов ЖКХ, отношений власти и общества, реформы здравоохранения, качества знаменитых российских дорог и борьбы с коррупцией.

Во время прямой линии 2017 года россияне не изменили себе: первенство сохранили проблемы ЖКХ и жилищные проблемы. Президента также спрашивали о правах человека, внутренней политике, зарплатах, развитии промышленности и здравоохранении. Проблема борьбы с коррупцией оказалась на седьмом месте по популярности.





Впервые подобный формат общения главы государства с населением был организован на общенациональных теле– и радиоканалах 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004-го и 2012-го. Во время первой программы Путину было адресовано 400 тысяч вопросов, к 2015 году их число перевалило за три миллиона.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 56 часов.