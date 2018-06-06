Кто лишится кресла после прямой линии с Путиным

Скандал с Ефремовым Финал шоу "Холостяк" Фестиваль "Кинотавр" Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
партнеры
Среда 6 июня
Лента новостей
21:59
Барановская без талии заявилась на "Кинотавр"
21:55
Леденящие кровь подробности смерти известного дизайнера
21:40
Королева Елизавета II отослала Меган Маркл жить на болото
21:05
Яшин не получил поддержку ни одной из партий
21:01
Центр Москвы парализован из-за пожара
20:54
Астраханец до смерти забил мать за просьбы перестать пить
20:30
Пугачева застукала Галкина без штанов за странным занятием
20:21
Волочкова спуталась с таксистом в разгар гнусной склоки
19:52
ЧМ-2018 в России сотряс первый скандал
19:36
Пьяный россиянин взбесился и зарезал друга
19:18
Тела утонувших влюбленных нашли у реки под Волгоградом
19:08
Хитрая Меркель подложила свинью Путину
19:00
Злостного любителя поесть на халяву отправили за решетку
18:47
Джанабаева получила место Бабкиной на Первом канале
18:17
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
18:17
Российский парламент становится авангардом дипломатии
18:10
Жуткий пожар в центре Москвы сняли на видео
17:58
Кейт Миддлтон живет в страхе после попытки отравления сына
17:50
На "Почте России" посылку с шубой подменили двумя бутылками алкоголя
17:49
Шарапову уничтожили после побега Серены Уильямс
17:49
Депутаты Госдумы сыграют в футбол с командой из Германии
17:35
Диего Марадону экстренно готовят к операции
17:23
Россияне обеднеют от повышения пенсионного возраста
17:23
В Башкирии на шестилетнюю девочку опрокинулось ведро с кипятком
17:14
Егор Крид бросил Дарью Клюкину сразу после шоу "Холостяк"
16:45
Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова
16:43
Беременная Кудрявцева предстала в прозрачном коротком платье
16:43
После смерти Задорнова дочь превратилась в агрессивную стерву
16:35
Смертельное ДТП преемника Моторолы попало на видео
16:30
Украину решили принять в НАТО
16:26
Жуков равнодушно бросил жену и шестерых детей
16:18
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
16:11
Перед стартом ЧМ-2018 совершено нападение на Пике и Шакиру
16:11
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
15:52
"Не о чем говорить": Порошенко лихо унизили перед Путиным
15:43
Эксперты подсказали способ прослушки любого смартфона
15:37
Россия влепила пощечину эстонским русофобам
15:36
Алкоголика Ефремова отправили на принудительное лечение
15:07
Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым
15:04
Скидки для спортсменов и любителей активного образа жизни
15:02
Найдены виновные в росте цен на бензин
14:59
В России сделали iPhone с Акинфеевым к ЧМ-2018
14:44
Заявление известного артиста о Матильде Шнуровой: Она ко мне ушла
14:43
Как по двум визам объехать полмира
14:16
Сборная по футболу устроила оргию с 30 проститутками перед ЧМ
14:14
Рецепт рисовых шариков с плавленым сыром
14:07
Как сборная России провалила последнюю репетицию перед ЧМ-2018
13:57
Подстрекатель Панин встрял в грязный скандал с Ефремовым
13:47
Водитель "Яндекс.Такси" 150 метров тащил по асфальту пешехода
13:43
Богачка Свиридова утерла нос пенсионерке Пугачевой
13:43
Зачем россиянам повышают пенсионный возраст
13:36
В Удмуртии мужчина переехал сожительницу трактором
13:35
С кем проводил время в отеле Прилучный после ссоры с Муцениеце
13:17
Jaguar F-Pace: куда не ступала нога ягуара
13:14
Дитковските без юбки прошлась по красной дорожке
13:06
Рестлер умер после расправы над женой
13:05
Аманти в ужасе от устроенной Казаченко безобразной вакханалии
12:36
В Уфе начали размещать рекламу на могилах
12:27
Какое будущее ждет мировую туриндустрию
12:25
Уткин заявил об увольнении Черчесова перед ЧМ-2018
12:01
Опозоренного Порошенко вызвали на дуэль
11:52
"Мы с Павлом очень разные": жена поставила точку в отношениях с Прилучным
11:42
Женщина умерла после разговора на пороге больницы в Екатеринбурге
11:27
Врачи назвали спасительную для жизни песню
11:14
В США умер знаменитый певец
11:04
Ради спасения от рака звезда "Дома-2" решилась на секс за деньги
10:57
Русский национальный банк лишился лицензии
10:30
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
10:24
В Тюмени мужчина рухнул с Моста влюбленных
10:18
Популярный писатель и известный бизнесмен создадут сайт "За Собянина"
10:10
Странные отношения Елены Прокловой с мужем-изменщиком
09:46
У рубля достаточно сил для роста
09:41
В Омске произошел крупный пожар
09:32
В нижегородской колонии умер младенец
09:16
Ухажер выставил Бузову дурочкой на всю страну
09:00
Ургант поиздевался над Черчесовым после провала сборной России
08:31
Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина откровенно о тяжелой борьбе с недугом
08:22
Водка и колбаса: Путин о душевном застолье с Си Цзиньпином
07:54
Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
22:00
Школьница запуталась волосами в сливе ванной и утонула
21:56
Когда Америка растеряет свое величие
21:47
Дмитрий Певцов оплакивает трагическую гибель сына
21:42
Двойка по русскому: неуч Порошенко сел в лужу
21:42
Кто убил актрису Иванову
21:31
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера
21:24
Болельщикам разрешили опаздывать на работу во время ЧМ-2018
21:16
Бондарчук вывел на красную дорожку Андрееву без белья
21:05
Тутберидзе отомстила соблазнившему Медведеву тренеру-гею
20:55
Не смогли: сборная огорчила Россию перед стартом ЧМ-2018
20:28
Зарубина умерла накануне суда с Малининым
20:18
На Первом канале назвали виновного в смерти Яковлева из "Иванушек"
20:17
Омичка получила 150 тысяч за сломанную на парковке ногу
20:02
Зубная паста содержит смертельный яд
19:54
Россиянин накинулся на гостя с отверткой из-за критики сестры
19:42
К чему снится футбол
19:32
Известный дизайнер найден мертвым в своей квартире
19:20
Не справившийся с управлением водитель убил 45-летнюю пассажирку
19:10
Разин умоляет Украину спасти впавшую в кому певицу
18:59
Летевший из Китая во Францию лайнер экстренно сел в России из-за арахиса
18:44
"Мужу покажу": драку девушек в хиджабах на улице в Черкесске сняли на видео
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
"Позор!": сестра носит одежду Жанны Фриске
Отдавшего Крымский мост Ефремова гонят из России
Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым
Нелицеприятные данные о победительнице шоу "Холостяк"
Зарубина умерла накануне суда с Малининым
Общество

Кто лишится кресла после прямой линии с Путиным

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в прямом эфире 7 июня. Новый формат общения с народом предполагает телемосты с губернаторами в регионах, которым президент будет в режиме реального времени давать указания о решении конкретных проблем граждан. Не исключено, что по итогам прямой линии кто-то из руководителей может лишиться своего кресла.
прочитано 2033 раза

В 16-й раз на прямой линии с Владимиром Путиным все будет по-новому: ожидаемые во время эфира видеоконференции с губернаторами и членами правительства, наверняка, будут иметь свой эффект и вполне конкретные кадровые решения.

ПО ТЕМЕ

В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

Школьник – Путину: Вы по телевизору лучше выглядите

Путин приготовил ловушку для Киева

 Общение с Путиным

Сюжеты Общение с Путиным

В прошлом году спустя короткое время после общения с народом президент провел череду встреч с губернаторами и вручил им зеленые папки, в которых находились жалобы, предложения и замечания в адрес региональных властей.

Сейчас этот процесс будет сокращен до нескольких часов, а то и минут. После включения из каждого региона о ответов на вопросы граждан, президент тут же свяжется с губернатором этого региона и даст ему конкретные указания.

Очевидно, большая часть эфира будет посвящена майскому указу, но не обойдется и без международной проблематики и острых социальных вопросов. Цены на бензин, скачки доллара и евро также будут в центре внимания граждан и президента.

Фото: kremlin.ru

Можно предположить, что особое внимание будет уделено регионам, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата мира по футболу. Кстати, в прошлом году вопросы на спортивную тематику были в тройке особо важных. Помимо этого, россияне спрашивали Путина про укрепление рубля и детских пособиях.

В 2013 году в интересах россиян превалировала внутренняя политика. Самыми популярными темами прямой линии стали жилье, пенсии и пособия. Беспокоило граждан положение в сфере образования и здравоохранения. Немало вопросов поступило о поддержке государством семьи, обеспечении рабочими местами.

Владимир Путин и Андрей Никитин. Фото: kremlin.ru

Прямая линия в апреле 2014 года показала, что первая тройка приоритетов россиян не изменилась. Большинство так же интересовалось, как справиться с ростом тарифов на коммунальные услуги или улучшить жилищные условия, когда повысится зарплата. Однако существенные коррективы внесли события на международной арене.

Госпереворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией, война в Донбассе и антироссийские санкции Запада не могли оставить граждан равнодушными. Довольно много отпущенного на беседу с соотечественниками времени Путин потратил на то, чтобы донести свой взгляд на ситуацию и рассказать, какие еще шаги планирует Москва.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В апреле 2015 года картина была примерно такая же, за исключением затишья на внешнеполитическом фронте. Народ, видимо, утомили бурные международные перипетии 2014-го. Вопросы касались в основном повышения тарифов ЖКХ, отношений власти и общества, реформы здравоохранения, качества знаменитых российских дорог и борьбы с коррупцией.

Во время прямой линии 2017 года россияне не изменили себе: первенство сохранили проблемы ЖКХ и жилищные проблемы. Президента также спрашивали о правах человека, внутренней политике, зарплатах, развитии промышленности и здравоохранении. Проблема борьбы с коррупцией оказалась на седьмом месте по популярности.

Владимир Путин и Дмитрий Миронов. Фото: kremlin.ru

Впервые подобный формат общения главы государства с населением был организован на общенациональных теле– и радиоканалах 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004-го и 2012-го. Во время первой программы Путину было адресовано 400 тысяч вопросов, к 2015 году их число перевалило за три миллиона.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 56 часов.

Автор: Александр Комаров6 июня 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как проходила инаугурация президента России

567

комментарии

Политика

Хитрая Меркель подложила свинью Путину
Украину решили принять в НАТО
"Не о чем говорить": Порошенко лихо унизили перед Путиным
Россия влепила пощечину эстонским русофобам

Шоу-бизнес

Матерщинник Киркоров придумал новую провокацию с Пугачевой
Барановская без талии заявилась на "Кинотавр"
Королева Елизавета II отослала Меган Маркл жить на болото
Пугачева застукала Галкина без штанов за странным занятием

Проишествия

Украинский режиссер снял свою смерть на видео
Школьница запуталась волосами в сливе ванной и утонула
Разбилась о стену кладбища: "Миссис Мира-2018" погибла в жуткой катастрофе
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки

Lifestyle

Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
Кто убил актрису Иванову
Шоу-бизнес

Зарубина умерла накануне суда с Малининым

Страшная трагедия перечеркнула все планы
Шоу-бизнес

Ухажер выставил Бузову дурочкой на всю страну

Участник реалити-шоу "Дом-2" пытается усидеть на двух стульях
Шоу-бизнес

Беременная Кудрявцева предстала в прозрачном коротком платье

Телеведущая продемонстрировала фигуру
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II отослала Меган Маркл жить на болото

Новый дом молодоженов находится в 187 километрах от Лондона

Гороскоп

Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера
Астрологический прогноз с 4 по 10 июня
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как сборная России провалила последнюю репетицию перед ЧМ-2018
Постаревшая Маликова появилась на людях в комбинации
Трудоголик Гармаш резко изменился
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

Спорт

ЧМ-2018 в России сотряс первый скандал
Шарапову уничтожили после побега Серены Уильямс
Сборная по футболу устроила оргию с 30 проститутками перед ЧМ
Таблица ЧМ-2018

Регионы

Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять белье перед охраной
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru