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Общество

Сексуальные красотки ставят крест на Трампе

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ting Shen
Недавно вокруг президента США Дональда Трампа разразился очередной секс-скандал. На этот раз о своих отношениях с нынешним главой Белого дома рассказа модель Playboy Карен Макдугал. По словам женщины, ее роман с миллиардером якобы длился 10 месяцев. Кому и для чего нужно выносить ну суд общественности столь пикантные подробности?
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Макдугал заявила, что после того, как они с Трампом занялись сексом, миллиардер попытался ей заплатить. Это стало для нее шоком и она заплакала. По словам модели, нынешний глава Белого дома встречался с ней будучи уже в браке с Меланьей Трамп.

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Сейчас же, заявила Макдугал, она признает свои ошибки у просит у первой леди Соединенных Штатов прощения. О факте своей связи с Трампом модель долго умалчивала, а в 2016 году подписала договор о неразглашении информации в обмен на денежную компенсацию.

Раскручивать всевозможные сексуальные скандалы вокруг Трампа начали еще в его бытность кандидатом в президенты. Якобы он позволял себе хватать женщин за всевозможные неприличные места, целовать их без разрешения, да и вообще, вел себя как "неотесанный мужлан".

The #Turkey edition of #muscleansfitnesshers !!! Today's last day to get your #American edition ....#fitness #health #workout #weights #model

Публикация от karen mcdougal (@karenmcdougal)


Естественно, все эти обвинения моментально были использованы против Трампа его соперницей Хиллари Клинтон. Кандидат от Демократической партии, когда поняла, что может проиграть президентскую гонку, принялась активно использовать тему секс-скандалов против республиканца. После этого рейтинг Трампа серьезно снизился, однако он все-таки смог одержать победу в президентской гонке.

Победа миллиардера стала громом среди ясного неба для львиной доли американского истеблишмента. С поражением своего кандидата они смирились, но не смирились с тем, что человек, который хочет наладить отношения с Россией, будет руководить государством в ближайшие годы. Так называемое Deep State – "глубинное государство", принялось вставлять главе Белого дома палки в колеса.

Летом прошлого года, всего лишь спустя шесть месяцев после вступления Трампа в должность, Конгресс фактически заставил его подписать закон о введении санкций против России за якобы вмешательство в выборы. Более того, нормативно-правовой акт стал явным унижением для Трампа, поскольку снимать ограничения с Москвы президент США теперь не может без одобрения законодательного органа. Параллельно вновь начала раскручиваться тема сексуальных скандалов, на Трампа вылился очередной поток обвинений. Естественно, ничем не доказанных.


То миллиардер якобы хватал за ягодицы 36-летнюю Минди Макгилливрэй, то политик пытался соблазнить участник конкурса "Юная мисс США". Позже пикантными подробностями о своих отношениях с главой Белого дома поделилась порнозвезда Сторми Дэниелс. По ее словам, она встречалась с нынешним главой Белого дома с 2006 по 2010 годы. В то время миллиардер уже был женат на Меланье Трамп. СМИ сообщали, что в 2016 году, в преддверии президентских выборов, адвокаты политика заплатили актрисе 130 тысяч долларов за молчание.

Многочисленные сексуальные скандалы, окружающие 45-го президента США, не лучшим образом сказываются на его отношениях с супругой. Как утверждают близкие к семье Трампа источники, Меланья хочет развестись с супругом. Ее сдерживает лишь общий ребенок – 12-летний Бэррон. Первая леди США считает, что развод родителей тяжело скажется на мальчике.

Автор: Иван Поляков2 апреля 2018, 14:56

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