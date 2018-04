Сексуальные красотки ставят крест на Трампе

Макдугал заявила, что после того, как они с Трампом занялись сексом, миллиардер попытался ей заплатить. Это стало для нее шоком и она заплакала. По словам модели, нынешний глава Белого дома встречался с ней будучи уже в браке с Меланьей Трамп.

Сейчас же, заявила Макдугал, она признает свои ошибки у просит у первой леди Соединенных Штатов прощения. О факте своей связи с Трампом модель долго умалчивала, а в 2016 году подписала договор о неразглашении информации в обмен на денежную компенсацию.

Раскручивать всевозможные сексуальные скандалы вокруг Трампа начали еще в его бытность кандидатом в президенты. Якобы он позволял себе хватать женщин за всевозможные неприличные места, целовать их без разрешения, да и вообще, вел себя как "неотесанный мужлан".

Естественно, все эти обвинения моментально были использованы против Трампа его соперницей Хиллари Клинтон. Кандидат от Демократической партии, когда поняла, что может проиграть президентскую гонку, принялась активно использовать тему секс-скандалов против республиканца. После этого рейтинг Трампа серьезно снизился, однако он все-таки смог одержать победу в президентской гонке.

Победа миллиардера стала громом среди ясного неба для львиной доли американского истеблишмента. С поражением своего кандидата они смирились, но не смирились с тем, что человек, который хочет наладить отношения с Россией, будет руководить государством в ближайшие годы. Так называемое Deep State – "глубинное государство", принялось вставлять главе Белого дома палки в колеса.

Летом прошлого года, всего лишь спустя шесть месяцев после вступления Трампа в должность, Конгресс фактически заставил его подписать закон о введении санкций против России за якобы вмешательство в выборы. Более того, нормативно-правовой акт стал явным унижением для Трампа, поскольку снимать ограничения с Москвы президент США теперь не может без одобрения законодательного органа. Параллельно вновь начала раскручиваться тема сексуальных скандалов, на Трампа вылился очередной поток обвинений. Естественно, ничем не доказанных.

