Новый поворот в деле группы Дятлова

Показания единственного выжившего участника группы Дятлова не заслуживают доверия. Эксперты пришли к выводу, что Юрий Юдин выдумал большую часть истории.

Выводы исследователей основаны на анализе одного из последних прижизненных интервью Юдина. Журналисты привлекли для этого эксперта-профайлера Илью Степанова (профайлер – это специалист, выявляющий ложь по мимике, жестам и интонации рассказчика).

Степанов считает, что со свидетелем хорошо поработал кто-то из органов еще в то время, когда произошли загадочные события – в 1959 году. О чем-то Юдину было велено не говорить. Это видно по тому, что у свидетеля постоянно меняется модель поведения, периодически он ведет разговор в несвойственной ему манере.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников. Следствие установило, что среди ночи они зачем-то разрезали палатку и убежали в лес без верхней одежды и обуви. Шестеро умерли от переохлаждения, а у троих обнаружили смертельные травмы, подобные тем, что получают при ДТП. Причины трагедии так и не были выяснены, а уголовное дело засекретили.

Загадка трагедии группы Дятлова до сих пор будоражит умы исследователей. Версии высказываются самые разные. Некоторые считают, что группа попала в зону, где испытывалось секретное оружие, другие говорят о визите инопланетян.

Когда группа собиралась в поход к перевалу, Юрий Юдин заболел и сошел с маршрута. В интервью свидетель рассказывает, как Игорь Дятлов, прощаясь с ним, попросил передать, что контрольный срок возвращения группы переносится на три дня – с 12 на 15 февраля. В разных интервью Юдин рассказывал, что передал эту информацию – то кому-то из туристов, то конкретно туристу Юрию Блинову (хотя сам Блинов в это время был в походе на Северном Урале и не мог встретить Юдина в городе). Однако в свидетельских показаниях, зафиксированных в уголовном деле (они обнаружились годы спустя), Юдин утверждает, что речи о переносе контрольных сроков не было.

История перевала Дятлова долгое время была окутана множеством тайн. Причем даже официальные органы внутренних дел СССР замалчивали определенные факты, чтобы пучок событий не был развязан до конца.

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#перевалдятлова #группадятлова #stoneforest pic.twitter.com/lcoz9VeHBo — stone_forest (@stone__forest) 24 января 2018 г.

Есть еще один сомнительный момент. Известно, что Юрий не смог продолжать поход из-за больной ноги. Туристы шли до 2-го Северного поселка на лыжах, а их рюкзаки вез на лошади Вячеслав Валюкевичус. В поселке Юдин принял решение вернуться домой. Но вместо того, чтобы отправиться на санях вместе с возницей, пошел на лыжах - и прибыл в Вижай немногим позже повозки. То есть Юдин с больной ногой прошел 20 километров, не уступая в резвости лошади.

Все эти странности – как и заключение эксперта – навели журналистов "Комсомольской правды" на мысль, что Юдин не заболел, а выполнял некое тайное поручение Игорь Дятлова. Возможно, этим и объясняются нестыковки в его свидетельствах. Но тайну перевала Дятлова это, тем не менее, не раскрывает.