Умерла самая одинокая в мире птица

На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умер олуша по имени Найджел. Птица пять лет прожила в полной изоляции.

В 2013 году Найджел стал первой за 40 лет олушей, поселившейся на острове Мана. Чтобы привлечь пернатых и увеличить их популяцию, на острове были установлены 80 бетонных фигурок птиц со встроенными динамиками, через которые воспроизводились их голоса.

Мертвым Найджела среди его бетонных копий нашел сотрудник Департамента охраны природы Крис Белл, передает телеканал "360". Он рассказал о жизни одинокой птицы на острове.

Оказывается, у Найджела была неразделенная любовь. Олуша нашел себе избранницу среди бетонных изваяний и год за годом ухаживал за ней – пытался пригладить ей перья, разговаривал и занимался обустройством гнезда.

Отмечается, что за несколько недель до смерти Найджела на другую сторону острова прибыла стая олуш. Но старожилу не удалось с ними сдружиться. В Департаменте охраны природы отметили, что жизненный путь одинокой птицы не прошел бесследно, потому что он все-таки привлек внимание других пернатых к острову.

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