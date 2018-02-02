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Общество

Умерла самая одинокая в мире птица

Фото: Wikipedia.org
На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умер олуша по имени Найджел. Птица пять лет прожила в полной изоляции.
прочитано 1387 раз

В 2013 году Найджел стал первой за 40 лет олушей, поселившейся на острове Мана. Чтобы привлечь пернатых и увеличить их популяцию, на острове были установлены 80 бетонных фигурок птиц со встроенными динамиками, через которые воспроизводились их голоса. 

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Мертвым Найджела среди его бетонных копий нашел сотрудник Департамента охраны природы Крис Белл, передает телеканал "360". Он рассказал о жизни одинокой птицы на острове.

Оказывается, у Найджела была неразделенная любовь. Олуша нашел себе избранницу среди бетонных изваяний и год за годом ухаживал за ней – пытался пригладить ей перья, разговаривал и занимался обустройством гнезда.

Отмечается, что за несколько недель до смерти Найджела на другую сторону острова прибыла стая олуш. Но старожилу не удалось с ними сдружиться. В Департаменте охраны природы отметили, что жизненный путь одинокой птицы не прошел бесследно, потому что он все-таки привлек внимание других пернатых к острову.

В прошлом году стало известно, что самый старый кот в мире скончался в возрасте 32 лет. Животное по кличке Натмег (Мускатный орех) умер в ветеринарной клинике от сердечной недостаточности. Его хозяева – Лиз и Иэн Финлэй признались, что убиты горем, так как очень любили пушистого питомца. 

Автор: Людмила Фоканова2 февраля 2018, 14:05
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