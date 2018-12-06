Известную телеведущую погнали в шею за откровенный наряд

Охрана австралийского парламента выгнала с пресс-конференции в парламенте журналистку Патрисию Карвелас. Наряд корреспондента стражи сочли чересчур вызывающим. Пользователи соцсетей возмущены таким "безумием".

Пост журналистки в Twitter собрал тысячи лайков, комментаторы поддерживают Патрисию. Охрану обвинили в дискриминации и сексизме.

"Меня только что выкинули с конференции, утверждая, что моя одежда слишком откровенна. Это сумасшествие", – написала Патрисия. Ярость охраны вызвала скромная белая блуза без рукавов.

Многие пользователи пришли в недоумение и отметили, что во внешнем виде журналистки нет ничего вызывающего. "Что? Выгнали из-за голой руки? Полная бессмыслица", – возмущаются комментаторы. "Действительно абсурдно. Не твой наряд, а правило", – написал бывший член парламента Крейг Эмерсон. "Вы шутите? Пожалуйста, скажите мне, что Вы шутите", – удивился еще один пользователь.

I have just been kicked out of #QT because you can allegedly see too much skin. His insane #Auspol pic.twitter.com/51KipESXlG — PatriciaKarvelas (@PatsKarvelas) 3 декабря 2018 г.

Другие подписчики поделились фотографиями бывшего министра иностранных дел Австралии. Джули Бишоп неоднократно появлялась в парламенте в платьях с оголенными руками.

По мнению большинства подписчиков, то, как поступили с Патрисией – это оскорбление свободной прессы и дискриминация. "Я считаю, что это решение совершенно ужасное, патриархальное, сексистское. Оно унижает женщин и оскорбляет их интеллект и профессионализм", – пишет один из них. Другие поддерживают журналистку, замечая, что хорошее правительство лучше, чем самый строгий дресс-код.