Известную телеведущую погнали в шею за откровенный наряд

Пост журналистки в Twitter собрал тысячи лайков, комментаторы поддерживают Патрисию. Охрану обвинили в дискриминации и сексизме.

"Меня только что выкинули с конференции, утверждая, что моя одежда слишком откровенна. Это сумасшествие", – написала Патрисия. Ярость охраны вызвала скромная белая блуза без рукавов.

Многие пользователи пришли в недоумение и отметили, что во внешнем виде журналистки нет ничего вызывающего. "Что? Выгнали из-за голой руки? Полная бессмыслица", – возмущаются комментаторы. "Действительно абсурдно. Не твой наряд, а правило", – написал бывший член парламента Крейг Эмерсон. "Вы шутите? Пожалуйста, скажите мне, что Вы шутите", – удивился еще один пользователь.

I have just been kicked out of #QT because you can allegedly see too much skin. His insane #Auspol pic.twitter.com/51KipESXlG