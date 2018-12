Изменившуюся Меланью Трамп подняли на смех

Первая леди Америки предстала во время интервью телеканалу Fox News в непривычном образе. Меланья сменила каштановый цвет волос на более светлый оттенок.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого преображения и стали соревноваться в остроумии: "Когда стилист ненавидит тебя", "Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, как можно иметь столько денег, как Меланья Трамп, и выглядеть так, будто тебя покрасили в чей-то кухне в Кентукки", "Оставь свои волосы в покое!"

Некоторые в шутку отметили, что она становится похожей на своего мужа. "Меланья Трамп не только ведет себя как ее супруг, но и начинает выглядеть так же", "Серьезный вопрос: кто еще считает, что с новым цветом волос она похожа на Дональда с подтяжкой лица?" – написали пользователи.

В интервью первая леди США рассказала, что равнодушна к негативным замечаниям граждан. "Я делаю то, что считаю правильным. Я знаю, что это вызывает критику граждан и СМИ, однако делаю то, что считаю правильным для страны и людей. Я говорила, что хочу оставаться настоящей для самой себя, слушать саму себя относительно того, что является правильным, а что нет. Я хочу прожить наполненную смыслом жизнь", – цитирует Меланью "Экспресс-газета". Судя по всему, эти слова можно считать ответом и на вышеприведенную критику.

