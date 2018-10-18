Полуголый любимчик Макрона оказался наркоманом

Обнявшийся с Эммануэлем Макроном чернокожий юноша попал в полицию с наркотиками в кармане. В конце сентября президента Франции высмеяли за фото с полуголыми африканцами, один из которых открыто издевался над главой государства.

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