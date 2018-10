Полуголый любимчик Макрона оказался наркоманом

19-летний парень, пообещавший Макрону больше не совершать преступлений, загремел в полицию. Как пишет Lenta.ru, он уже сидел в тюрьме за кражу, а после встречи с президентом Франции 29 сентября пообещал, что больше не будет совершать преступления.

Однако 14 октября юношу арестовали – полицейские нашли у него наркотики. Молодой человек попытался скрыться, но был пойман.

За снимки с полуголыми чернокожими мужчинами президента осудила общественность. На фотографиях, сделанных на острове Сен-Мартен в Карибском море, пострадавшем от разрушительного урагана "Ирма", африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.

French Pres. Emmanuel Macron criticized for photo beside man making obscene gesture during visit to Saint Martin, one year after Hurricane Maria devastated the French Caribbean island. https://t.co/cPdlvnomAc pic.twitter.com/B5iE9DVtBt