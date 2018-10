Трампу досталось за промокшую до нитки Меланью (видео)

Дональда Трампа раскритиковали за то, что он бросил жену под дождем. Президент США повел себя совсем не по-джентельменски по отношению к Меланье.

В Сети активно обсуждают видео, на котором американский президент беседует с журналистами, стоя под зонтом.

Donald Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida pic.twitter.com/4NP4f3LUVU — The Independent (@Independent) 16 октября 2018 г.

Рядом с непокрытой головой мокнет под дождем его супруга. Через некоторое время Дональд и Меланья направляются к вертолету, однако президент по-прежнему держит зонт только над собой.

Trump didn't share his umbrella with Melania and everyone is making the same point https://t.co/JGif7lnPIP — The Independent (@Independent) 16 октября 2018 г.

Пользователи Twitter раскритиковали Дональда Трампа и выдвинули несколько версий его поступка.

Видео ""Бриджит Макрон и Меланья Трамп недовольны мужьями."" (https://t.co/UsquYIwruD) — Aleksei Karaush (@karaush) 14 октября 2018 г.

"Боится прическу испортить", "Это все русские виноваты", "Настоящий джентльмен" написали в комментариях к видео.

Общество Носит ли Дональд Трамп парик? pic.twitter.com/WrxLCQHK9G — Саша Кузнецов (@ffanieLow) 10 февраля 2018 г.

В феврале этого года Трамп уже оставлял под дождем свою жену Меланью и сына Бэррона. А в апреле президент США, не справился с зонтом, вывернутым наизнанку порывом ветра.