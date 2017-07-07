Назначен новый директор "Почты России"

В Минкомсвязи сообщили о назначении нового директора "Почты России". Должность получил замминистра экономического развития Николай Подгузов.

На эту позицию чиновника рекомендовал премьер Дмитрий Медведев, передает "Газета.ru". "Надеюсь, что вы справитесь с этими обязанностями", – заявил он Подгузову во время личной беседы.