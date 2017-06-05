94-летняя американка пробежала 21 километр

Американка Гарриетта Томпсон в возрасте 94 лет преодолела 21 километр и 97,5 метра – половину марафонской дистанции. Забег прошел в Сан-Диего (Калифорния, США).

Женщина показала отличный результат для своего возраста, продемонстрировав чудеса выносливости. Томпсон была старейшей участницей соревнований.

Так, старушка преодолела дистанцию за 3 часа 42 минуты и 56 секунд, сообщает The Washington Post. Отметим, что что пенсионерка, победившая рак полости рта, участвует в подобных забегах не впервые.

В 2015 году Томпсон попала в книгу рекордов как самая старая женщина, преодолевшая марафонскую дистанцию. Тогда она закончила воскресный марафон 'Rock 'n' Roll' в Сан-Диего, показав время 7 часов 24 минуты и 36 секунд.

SHE DID IT!!

Harriette Thompson, a two-time cancer survivor, is now the oldest woman to run a half-marathon. https://t.co/fEWb3gJHXP pic.twitter.com/7Jqea4WY73 — #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) 4 июня 2017 г.

Ранее старейшей в мире женщиной, успешно завершившей марафон, была Глэдис Баррилл. Рекорд был установлен ею в 2010 году на Гонолульском марафоне в возрасте 92 лет и 19 дней.

Congratulations to Harriette Thompson! She won over our hearts AND set the record as the oldest woman to finish a Half Marathon today at the @synchronyfinancial #RnRSanDiego! ���� Follow #RnRSD with the temp. link in bio☝️ Публикация от runrocknroll (@runrocknroll) Июн 4 2017 в 10:52 PDT

Напомним, в 2016 году в китайском городе Чэнду провинции Сычуань на 120-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты – женщина по имени Фу Суцин. Родственники рассказали, что перед смертью женщина отказалась от завтрака, а после семья обнаружила ее уже мертвой. Организация Carry the Flag World Records признала в 2013 году Фу Суцин старейшей из живущих женщин, однако другие организации этого не сделали.