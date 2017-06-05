94-летняя американка пробежала 21 километр
Женщина показала отличный результат для своего возраста, продемонстрировав чудеса выносливости. Томпсон была старейшей участницей соревнований.
Так, старушка преодолела дистанцию за 3 часа 42 минуты и 56 секунд, сообщает The Washington Post. Отметим, что что пенсионерка, победившая рак полости рта, участвует в подобных забегах не впервые.
В 2015 году Томпсон попала в книгу рекордов как самая старая женщина, преодолевшая марафонскую дистанцию. Тогда она закончила воскресный марафон 'Rock 'n' Roll' в Сан-Диего, показав время 7 часов 24 минуты и 36 секунд.
SHE DID IT!!— #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) 4 июня 2017 г.
Harriette Thompson, a two-time cancer survivor, is now the oldest woman to run a half-marathon. https://t.co/fEWb3gJHXP pic.twitter.com/7Jqea4WY73
Ранее старейшей в мире женщиной, успешно завершившей марафон, была Глэдис Баррилл. Рекорд был установлен ею в 2010 году на Гонолульском марафоне в возрасте 92 лет и 19 дней.
Напомним, в 2016 году в китайском городе Чэнду провинции Сычуань на 120-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты – женщина по имени Фу Суцин. Родственники рассказали, что перед смертью женщина отказалась от завтрака, а после семья обнаружила ее уже мертвой. Организация Carry the Flag World Records признала в 2013 году Фу Суцин старейшей из живущих женщин, однако другие организации этого не сделали.
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