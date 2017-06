94-летняя американка пробежала 21 километр

Женщина показала отличный результат для своего возраста, продемонстрировав чудеса выносливости. Томпсон была старейшей участницей соревнований.

Так, старушка преодолела дистанцию за 3 часа 42 минуты и 56 секунд, сообщает The Washington Post. Отметим, что что пенсионерка, победившая рак полости рта, участвует в подобных забегах не впервые.

В 2015 году Томпсон попала в книгу рекордов как самая старая женщина, преодолевшая марафонскую дистанцию. Тогда она закончила воскресный марафон 'Rock 'n' Roll' в Сан-Диего, показав время 7 часов 24 минуты и 36 секунд.

