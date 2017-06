Пентагон заподозрили в хвастовстве

Американское оборонное ведомство регулярно докладывает о самых разных случаях, произошедших с военными США или поблизости от них. Зачастую речь идет о взаимодействии с Вооруженными силами других стран. В частности, Пентагон регулярно отчитывается о встречах с российской авиацией.

Зачастую после того, как российские летчики перехватывают своих оппонентов, американская сторона начинает жаловаться на якобы опасные маневры. Однако последнее сообщение о встрече в воздухе американских бомбардировщиков и российского истребителя не такое – в нем Пентагон прямо заявляет, что перехват был осуществлен безопасно.

Еще одно отличие от обычных сообщений – свои слова военное ведомство сопроводило четкими снимками происходившего в воздухе. О том, зачем это было сделано, рассказал российский военный эксперт Александр Лузан. По его словам, американская сторона тестировала в небе над Балтийским морем новую технику и не могла не похвастаться этим.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr