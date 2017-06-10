Пентагон заподозрили в хвастовстве

За публикацией снимков с профессиональным перехватом американских бомбардировщиков B-52 и B-1 российским истребителем Су-27 стоит банальное желание похвастаться, считает бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан. Американские военные тестируют новое оборудование для аэросъемки и не могли не поделиться удачными кадрами, уверен он.

Американское оборонное ведомство регулярно докладывает о самых разных случаях, произошедших с военными США или поблизости от них. Зачастую речь идет о взаимодействии с Вооруженными силами других стран. В частности, Пентагон регулярно отчитывается о встречах с российской авиацией.

Зачастую после того, как российские летчики перехватывают своих оппонентов, американская сторона начинает жаловаться на якобы опасные маневры. Однако последнее сообщение о встрече в воздухе американских бомбардировщиков и российского истребителя не такое – в нем Пентагон прямо заявляет, что перехват был осуществлен безопасно.

Еще одно отличие от обычных сообщений – свои слова военное ведомство сопроводило четкими снимками происходившего в воздухе. О том, зачем это было сделано, рассказал российский военный эксперт Александр Лузан. По его словам, американская сторона тестировала в небе над Балтийским морем новую технику и не могла не похвастаться этим.

"Этот фотоавтомат один из вариантов беспилотников, на котором размещается эта аппаратура. А в США беспилотники достаточно широко применяют. Ну и тем более Балтика – то место, где они поддерживают напряженную обстановку", – цитирует "РЕН ТВ" генерал-лейтенанта.

A picture I took of a Russian "flanker" fighter on the tail of a @usairforce B-52 bomber over the Baltic Sea today—I was onboard a KC-135 pic.twitter.com/pGbawrCM30 — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) 9 июня 2017 г.

Он напомнил, что Пентагон на протяжении долгого времени ведет разработку вооружения с элементами искусственного интеллекта. Полет у российских границ мог быть частью его настройки. "В небе над Балтикой в очередной раз Пентагон продемонстрировал силу в этом плане, они же любят похвастаться", – подчеркнул Александр Лузан.