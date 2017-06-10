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Пентагон заподозрили в хвастовстве

Фото: USAF/Gettyimages.ru
За публикацией снимков с профессиональным перехватом американских бомбардировщиков B-52 и B-1 российским истребителем Су-27 стоит банальное желание похвастаться, считает бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан. Американские военные тестируют новое оборудование для аэросъемки и не могли не поделиться удачными кадрами, уверен он.
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Американское оборонное ведомство регулярно докладывает о самых разных случаях, произошедших с военными США или поблизости от них. Зачастую речь идет о взаимодействии с Вооруженными силами других стран. В частности, Пентагон регулярно отчитывается о встречах с российской авиацией.

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Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель

Зачастую после того, как российские летчики перехватывают своих оппонентов, американская сторона начинает жаловаться на якобы опасные маневры. Однако последнее сообщение о встрече в воздухе американских бомбардировщиков и российского истребителя не такое – в нем Пентагон прямо заявляет, что перехват был осуществлен безопасно.

Еще одно отличие от обычных сообщений – свои слова военное ведомство сопроводило четкими снимками происходившего в воздухе. О том, зачем это было сделано, рассказал российский военный эксперт Александр Лузан. По его словам, американская сторона тестировала в небе над Балтийским морем новую технику и не могла не похвастаться этим.

"Этот фотоавтомат один из вариантов беспилотников, на котором размещается эта аппаратура. А в США беспилотники достаточно широко применяют. Ну и тем более Балтика – то место, где они поддерживают напряженную обстановку", – цитирует "РЕН ТВ" генерал-лейтенанта.

Он напомнил, что Пентагон на протяжении долгого времени ведет разработку вооружения с элементами искусственного интеллекта. Полет у российских границ мог быть частью его настройки. "В небе над Балтикой в очередной раз Пентагон продемонстрировал силу в этом плане, они же любят похвастаться", – подчеркнул Александр Лузан.

Автор: Геннадий Куприянов10 июня 2017, 17:34

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