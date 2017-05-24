Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель

Командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джеффри Харригиан пожаловался на действия пилота российского истребителя в Сирии. По его словам, он "непрофессионально" перехватил американский самолет-заправщик.

Корреспондент Voice of America Джефф Селдин в своем аккаунте в социальной сети Twitter вел трансляцию брифинга Джеффри Харригиана. По словам журналиста, генерал-лейтенант рассказал об "одном инциденте в Сирии".

Командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии заявил, что после "непрофессиональных" действий пилота в Пентагоне связались с российской стороной. По его словам, наши военные извинились за этот инцидент. Примечательно, что никаких подробностей о дате инцидента Джеффри Харригиан не назвал.

Между тем генерал-лейтенант отметил, российские военные в Сирии "прислушиваются" ко мнению американцев. "Они отзывчивы", – кратко охарактеризовал пилотов из нашей страны командующий ВВС США.

Напомним, в День Победы российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного американского самолета P-8A Poseidon. В это время воздушное судно ВВС США патрулировало территорию международного воздушного пространства.

Однако в тот раз пресс-секретарь ВМС США охарактеризовала действия пилотов как "безопасные и профессиональные". Она отметила, что эта оценка зависит от многих показателей, в частности – от скорости движения воздушного судна, высоты полета и уровня видимости.