Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель

Корреспондент Voice of America Джефф Селдин в своем аккаунте в социальной сети Twitter вел трансляцию брифинга Джеффри Харригиана. По словам журналиста, генерал-лейтенант рассказал об "одном инциденте в Сирии".

Командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии заявил, что после "непрофессиональных" действий пилота в Пентагоне связались с российской стороной. По его словам, наши военные извинились за этот инцидент. Примечательно, что никаких подробностей о дате инцидента Джеффри Харригиан не назвал.

Между тем генерал-лейтенант отметил, российские военные в Сирии "прислушиваются" ко мнению американцев. "Они отзывчивы", – кратко охарактеризовал пилотов из нашей страны командующий ВВС США.

Напомним, в День Победы российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного американского самолета P-8A Poseidon. В это время воздушное судно ВВС США патрулировало территорию международного воздушного пространства.

@USAFCENT 1 incident of "unprofessional" intercept by #Russia of US over #Syria-"We called them on it" says LTG Harrigian "They cam back...apologized" pic.twitter.com/aChNQLSQXt