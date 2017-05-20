Новая головоломка оставила людей без сна
"Мы не можем прийти к согласию. Чем дольше думаем, тем меньше ясно. что это. Как вы думаете", – обратились за помощью от лица аккаунта приложения Jodel в социальных сетях. Пользователи найти ответ также не смогли. Более того, многие признались, что теперь не могут уснуть, пока не узнают истинное положение дел. Они просят отыскать автора снимка и узнать из первых уст, стену он снял или все же реку.
We are so confused �� Is this a river or a wall? pic.twitter.com/OdCIHtaySN— Jodel (@jodelapp) 19 мая 2017 г.
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