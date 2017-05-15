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Общество

Шоколадные шары Трампа вызвали бурю в Сети

Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle/Getty Images
Президент США Дональд Трамп известен своим пристрастием к фаст-фуду и жирной еде. Однако наиболее пристальное внимание журналисты и пользователи Сети обратили на то, что во время недавнего ужина в Белом доме американский лидер съел шоколадный торт с двумя шариками мороженого, тогда как его гостям предложили всего лишь по одному.
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Как известно, гастрономические пристрастия Трампа весьма разнообразны, однако вряд ли главу Белого дома можно назвать поборником здорового питания. Трамп любит бигмаки и щедро политые кетчупом стейки, а также питает слабость к пудингам. При этом, как сообщают очевидцы, в его кабинете появилась специальная кнопочка для вызова официанта, который приносит Трампу стаканчик колы.

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Однако несколько дней назад посетившие Белый дом журналисты западных СМИ стали свидетелями довольно забавного зрелища. Во время ужина в так называемой Синей комнате Трампу на десерт принесли два шарика ванильного мороженого с шоколадным кремом. Самое интересное, что приглашенные представители прессы довольствовались в этот момент всего лишь одним шариком.

Также журналисты заметили, что за время пребывания в Белом доме официанты, кажется, досконально изучили гастрономические пристрастия американского лидера. Когда Трамп устроился за столом, ему немедленно принесли диетическую колу, тогда как остальные пили воду. Кроме того, у президента США под рукой был соус "Тысяча островов", в то время как как у его гостей – всего лишь уксусная приправа.

Гастрономический инцидент привлек внимание пользователей Сети. "Два шарика? Дайте три, я не за рулем", – написал один из пользователей Twitter по имени Jonathan Gavriel. Другие назвали Трампа "избалованным ребенком". "Я думаю, у Трампа достаточно денег для второго шарика мороженого", – пошутили третьи.

"КНДР запустила ракету, бросив вызов американскому президенту", – пишет одна из влиятельных западных газет. "Да, но ведь у Трампа два шарика мороженого", – комментируют сообщение пользователи Сети.

Автор: Иван Поляков15 мая 2017, 20:27
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