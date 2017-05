Шоколадные шары Трампа вызвали бурю в Сети

Как известно, гастрономические пристрастия Трампа весьма разнообразны, однако вряд ли главу Белого дома можно назвать поборником здорового питания. Трамп любит бигмаки и щедро политые кетчупом стейки, а также питает слабость к пудингам. При этом, как сообщают очевидцы, в его кабинете появилась специальная кнопочка для вызова официанта, который приносит Трампу стаканчик колы.

Однако несколько дней назад посетившие Белый дом журналисты западных СМИ стали свидетелями довольно забавного зрелища. Во время ужина в так называемой Синей комнате Трампу на десерт принесли два шарика ванильного мороженого с шоколадным кремом. Самое интересное, что приглашенные представители прессы довольствовались в этот момент всего лишь одним шариком.

Также журналисты заметили, что за время пребывания в Белом доме официанты, кажется, досконально изучили гастрономические пристрастия американского лидера. Когда Трамп устроился за столом, ему немедленно принесли диетическую колу, тогда как остальные пили воду. Кроме того, у президента США под рукой был соус "Тысяча островов", в то время как как у его гостей – всего лишь уксусная приправа.

"The President gets TWO scoops of ice cream. Everyone else get ONE." -- US Constitution, 28th Amendment.