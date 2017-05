Адвокат Трампа попал в "голый" скандал

Личный адвокат президента США Майкл Коэн опубликовал в соцсети Twitter интимную фотографию своей дочери Саманты. Пользователи ресурса раскритиковали юриста и назвали его грязным извращенцем.

Майкл Коэн разместил в Twitter фотографию Саманты, на которой она запечатлена в нижнем белье. В комментариях к снимку он отметил, что очень гордится своей дочкой. "Ее красота и разум сопоставимы с качествами Эди Сэджевик", – заявил адвокат Дональда Трампа, упомянув известную модель художника Энди Уорхолла.

So proud of my Ivy League daughter...brains and beauty channeling her Edie Sedgwick. On Instagram @samichka_ pic.twitter.com/mpQxhr3mh3 — Michael Cohen (@MichaelCohen212) 15 мая 2017 г.

Пост юриста вызвал гнев у пользователей социальных сетей. Они обозвали правозащитника "грязным извращенцем". "Да, она прекрасна, но вообще-то большинство отцов не публикуют фотографии дочерей в нижнем белье в социальных сетях", – отметил один из пользователей.

Публикацию Коэна в Twitter также сравнили с действиями остальных членов администрации главы Соединенных Штатов. "Президент хочет встречаться с дочерью, вице-премьер называет жену мамой, а помощник Трампа публикует провокационные фото своей дочки", – написала Бонни Братнобер.

@JessicaGottlieb I shall thank you with this photo of Ivanka Trump sitting on her dad's lap. pic.twitter.com/9taJfpsvpJ — Sarah Burris (@SarahBurris) 15 мая 2017 г.

В ответ на это заявление Коэн ответил лишь: "Завидно?" При этом он поспешил успокоить критиков, отметив, что фотография его дочери – современная копия аналогичного снимка Эди Сэджевик. Добавим, что первой это фото опубликовала в Instagram сама Саманта.

Напомним, в 2006 году Дональд Трамп аналогичным образом высказал почтение своей старшей дочери. Будущий президент Соединенных Штатов заявил, что с удовольствием встречался бы с Иванкой, если бы не был ее отцом.