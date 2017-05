Сексуальный телохранитель затмил президента Южной Кореи

Кореянки буквально сходят с ума из-за точеных скул и выразительных глаз телохранителя президента, сообщает Daily Mail. Теперь представительницы прекрасного пола страны смотрят новости вовсе не из-за интереса к политике главы государства, а чтобы полюбоваться на Чхве Ендже.

За несколько дней охранник стал самой обсуждаемой персоной в Сети, обогнав по популярности корейского лидера. Фото Чхве с бешеной скоростью распространяются по интернету. Многие пользовательницы отмечают, что телохранитель похож на кинозвезду. По их мнению, он идеально подходит на роль главного героя боевика, который случайно попадает в любовные сети какой-нибудь красотки.

В некоторых корейских СМИ также появилось предположение, что Мун Джэин намеренно нанял в свою команду "симпатичного профессионала", чтобы создать привлекательный имидж новой администрации. Впрочем, представители президента были вынуждены разочаровать женскую половину населения страны, уточнив, что красавчик-телохранитель женат и воспитывает двух дочерей. Кто является счастливой избранницей охранника, не уточняется.

excuse me this is the new korean president's bodyguard pic.twitter.com/aIJVhZjo28