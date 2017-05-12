Пенсионер из Новой Зеландии отказался жить без умершей жены

Пожилые супруги Роберт и Ивонна Стикленд из Новой Зеландии умерли с разницей в восемь часов. Мужчина не смог пережить смерть любимой жены.

Встретились Роберт и Ивонна в 1961 году на острове Ниуэ. Будущему главе семьи тогда было 23 года, а его избраннице девушке 18 лет. Это была любовь с первого взгляда – парень просто пронесся мимо Ивонны на мотоцикле и не смог забыть самую красивую женщину, которая встречалась в его жизни.

В то время Роберт, работавший на острове старшим механиком, стал разыскивать понравившуюся девушку. А когда нашел, она не сразу ответила ему взаимностью. До этого Ивонна редко общалась с европейцами, поэтому даже расплакалась на первом свидании от волнения, передает Daily Mail.

Влюбленные встречались около двух лет. Узаконить свои отношения пара решила в 1963 году. Свадьбу молодые сыграли на том же острове Ниуэ. "С тех пор они ни на миг не хотели расставаться", – говорит их сын Рассел. У Стиклендов родились четверо детей: двое сыновей и две дочери. В 1970 году семья поменяла место жительства, переехав в Окленд.

Несчастье пришло в их дом в 2015 году, когда у Роберта диагностировали рак. Через год онкологию обнаружили у Ивонны. По словам детей, в последнее время каждый из них практически не вставал с кровати.

Ивонна ушла в мир иной первой. "Нет! Нет!", – закричал Роберт, узнав о смерти жены и сильно заплакал. Дети подвезли мужчину в инвалидном кресле к телу супруги, он поцеловал ее в лоб и в губы. Вскоре после этого умер и он.