Пенсионер из Новой Зеландии отказался жить без умершей жены

Встретились Роберт и Ивонна в 1961 году на острове Ниуэ. Будущему главе семьи тогда было 23 года, а его избраннице девушке 18 лет. Это была любовь с первого взгляда – парень просто пронесся мимо Ивонны на мотоцикле и не смог забыть самую красивую женщину, которая встречалась в его жизни.

В то время Роберт, работавший на острове старшим механиком, стал разыскивать понравившуюся девушку. А когда нашел, она не сразу ответила ему взаимностью. До этого Ивонна редко общалась с европейцами, поэтому даже расплакалась на первом свидании от волнения, передает Daily Mail.

Влюбленные встречались около двух лет. Узаконить свои отношения пара решила в 1963 году. Свадьбу молодые сыграли на том же острове Ниуэ. "С тех пор они ни на миг не хотели расставаться", – говорит их сын Рассел. У Стиклендов родились четверо детей: двое сыновей и две дочери. В 1970 году семья поменяла место жительства, переехав в Окленд.

Husband and wife married for 54 years die on same day #NewZealand #RobertStickland https://t.co/eCk5Q52njO pic.twitter.com/ndEJ4Av01T