Сенатор покормила ребенка грудью в парламенте

Австралийская нижняя палата в прошлом году присоединилась к сенату, разрешив грудное вскармливание в парламенте. Однако ни один депутат этим правом не пользовался.

По словам сенатора, ее удивило и рассмешило, что ее поступок попал в международную ленту новостей, поскольку "женщины кормили своих детей грудью с незапамятных времен", передает BBC. Уотерс подчеркнула, что она подала пример остальным представительницам прекрасного пола высшего представительного органа страны, ставшим матерями.

Грудное вскармливание в австралийском парламенте было разрешено после скандала, разразившегося в 2015 году. Тогда министр по делам малого бизнеса Келли О'Дуайер была вынуждена постоянно выходить из зала из-за необходимости заботиться о своем грудном ребенке.

Senator Larissa Waters makes history by becoming the first politician to breastfeed in Australia's parliamenthttps://t.co/8deiopKn9Z pic.twitter.com/EtFsIDqB2D