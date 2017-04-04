СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова. По предварительным данным, он умер после падения с высоты собственного роста в бане.
Причиной смерти стал перелом основания черепа. Для установления точных обстоятельства смерти будут проведены экспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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