СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова. По предварительным данным, он умер после падения с высоты собственного роста в бане.

Причиной смерти стал перелом основания черепа. Для установления точных обстоятельства смерти будут проведены экспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства.