Первый украинский космонавт отказался от роли Гагарина

Первый и единственный украинский космонавт Леонид Каденюк не хочет становиться Гагариным для своих сограждан. Покоритель космоса из Незалежной раскритиковал идею переноса празднования Дня космонавтики.

Каденюк уверен, что Юрия Гагарина никем не заменить, а 12 апреля действительно началась новая эра в истории человечества. "Это всемирный праздник. И то, что Юрий Гагарин, советский человек, впервые в истории человечества полетел в космос, от этого никуда не деться", - сказал он.

Так Каденюк, занимающий сейчас должность советника премьер-министра Украины по вопросам авиации, отреагировал на предложение вице-премьера Вячеслава Кириленко. Он хочет перенести День космонавтики с 12 апреля на 19 ноября.

Именно в этот день, в 1997 году, Леонид Каденюк отправился в космос на американском космическом корабле-шаттле "Колумбия". Космонавт проработал на орбите 15 дней.

Идею украинского вице-премьера саркастически прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он ответил чиновнику строчкой из песни группы "Манго-манго".

В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет:таких не берут в космонавты. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 апреля 2017 г.

Стоит отметить, что инициатива о переносе советского праздника на Украине далеко не первая. Власти Незалежной два года назад начали бездумную борьбу с ненавистным для них советским прошлым и никак не могут остановиться. День Победы, 8 Марта, День защитника Отечества – вот неполный список памятных дат, от которых решено отказаться.

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович ранее заявлял, что гражданам страны не нужны такие праздники, как 1 Мая и День Победы. Он полагает, что украинцы должны отмечать только новые, молодые – День независимости и День Конституции.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Уже переименованы десятки городов, сел, улиц, снесены сотни памятников советским деятелям. Власти на местах даже не пытаются выяснить, в какой сфере работали те, кому под крики националистов сносят памятники и бюсты.



