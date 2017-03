Неожиданный поворот в деле малайзийского Boeing

Согласно официальному отчету авиакомпании Malaysia Airlines, на борту самолета находились 239 человек. При этом по факту на рейс зарегистрировались 226 пассажиров, которых сопровождали 12 членов экипажа. Таким образом, достоверно известно лишь о 238 из них, неучтенным остался еще один пассажир, считает следователь Андре Милн.

По его мнению, именно "лишний" пассажир мог захватить контроль над воздушным судном. В управлении самолетом ему якобы дистанционно помогала группа внешней поддержки, сообщает Daily Mail.

Между тем в пресс-службе авиакомпании заявили, что знают о несоответствии задокументированного и реального числа пассажиров. Представитель организации пояснил, что учетный лист с перечнем лиц на борту печатается за два часа до вылета.

"Реальные цифры могут измениться даже в последние минуты перед вылетом, таким образом создавая несоответствие с данными на листе", – подчеркнули в пресс-службе. При этом в компании подтвердили, что по факту из аэропорта вылетели именно 227 пассажиров.

