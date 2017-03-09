Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Неожиданный поворот в деле малайзийского Boeing

Фото: How Foo Yeen/Gettyimages.ru
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Возможно, он и захватил контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки.
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Согласно официальному отчету авиакомпании Malaysia Airlines, на борту самолета находились 239 человек. При этом по факту на рейс зарегистрировались 226 пассажиров, которых сопровождали 12 членов экипажа. Таким образом, достоверно известно лишь о 238 из них, неучтенным остался еще один пассажир, считает следователь Андре Милн.

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По его мнению, именно "лишний" пассажир мог захватить контроль над воздушным судном. В управлении самолетом ему якобы дистанционно помогала группа внешней поддержки, сообщает Daily Mail.

Между тем в пресс-службе авиакомпании заявили, что знают о несоответствии задокументированного и реального числа пассажиров. Представитель организации пояснил, что учетный лист с перечнем лиц на борту печатается за два часа до вылета.

"Реальные цифры могут измениться даже в последние минуты перед вылетом, таким образом создавая несоответствие с данными на листе", – подчеркнули в пресс-службе. При этом в компании подтвердили, что по факту из аэропорта вылетели именно 227 пассажиров.

Напомним, малайзийский Boeing 777 исчез с радаров над Индийским океаном в ночь на 8 марта 2014 года. Достоверных данных о произошедшем на борту до сих пор нет. Спасателям удалось обнаружить лишь шесть фрагментов воздушного судна. В январе 2017 года было объявлено о прекращении поисковой операции.

Автор: Константин Улюкаев9 марта 2017, 13:39

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