Павел Дуров предстал в образе шахида

Джихадисты поверили в реальность фото и стали благодарить IT-предпринимателя за то, что он якобы стал сторонником радикального ислама. В Twitter-аккаунте "Д///ИХАД" опубликованы скриншоты их переписки. Было даже предположение, что Павел Дуров сменил имя на Абу Зубейр аль-Оджали.

По одной из версий, россиянин таким образом решил подшутить над очередным сбоем в соцсети "ВКонтакте". Поэтому он поменял свое предыдущее изображение на фотожабу. То, что Дуров не прокомментировал смену "имиджа" лично, навело некоторых пользователей на мысль. Что его аккаунт взломали.

Началось же все 18 марта с того, что Павел выложил в своем Twitter новую фотографию на паспорт, пошутив, что похож на ней на террористов. В Сети согласились, что Дуров походит на араба. Затем над фото бизнесмена "прикололись" и участники Telegram-чата "Д///ИХАД".

My new passport photo is strangely suitable for media articles about terrorists using Telegram pic.twitter.com/CVif7l626m