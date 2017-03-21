Павел Дуров предстал в образе шахида

Фотография основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова в образе шахида вызвала недоумение пользователей Сети. Обсуждают новую аватарку российского бизнесмена и сторонники запрещенной в России террористической организации "ИГ".

Джихадисты поверили в реальность фото и стали благодарить IT-предпринимателя за то, что он якобы стал сторонником радикального ислама. В Twitter-аккаунте "Д///ИХАД" опубликованы скриншоты их переписки. Было даже предположение, что Павел Дуров сменил имя на Абу Зубейр аль-Оджали.

По одной из версий, россиянин таким образом решил подшутить над очередным сбоем в соцсети "ВКонтакте". Поэтому он поменял свое предыдущее изображение на фотожабу. То, что Дуров не прокомментировал смену "имиджа" лично, навело некоторых пользователей на мысль. Что его аккаунт взломали.

Муджахиды-дегенераты из чатов ИГ в Telegram уже решили, что фото на аватарке у Дурова настоящее, а не фотожаба, субханаЛлах pic.twitter.com/W6yLhvCilf — Д///ИХАД (@tvjihad) 21 марта 2017 г.

Началось же все 18 марта с того, что Павел выложил в своем Twitter новую фотографию на паспорт, пошутив, что похож на ней на террористов. В Сети согласились, что Дуров походит на араба. Затем над фото бизнесмена "прикололись" и участники Telegram-чата "Д///ИХАД".

My new passport photo is strangely suitable for media articles about terrorists using Telegram �� pic.twitter.com/CVif7l626m — Pavel Durov (@durov) 18 марта 2017 г.

Затем появилась фотожаба на кадр якобы с иракского ТВ. А вскоре снимок бородатого Дурова был опубликован на его официальной странице "Вконтакте". Отметим, на реальном фото изображен террорист-смертник "ИГ", который в начале марта 2017 года подорвал группу иракского спецназа SWAT в Мосуле на заминированном автомобиле.