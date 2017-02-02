Володин поздравил ветеранов в Сталинграде

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в день празднования 74-й годовщины победы в Сталинградской битве посетил город-герой Волгоград. Спикер пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями некоммерческих организаций и оценил благоустройство местных дворов.

Вячеслав Володин прибыл с визитом в город-герой на Волге в знаменательный день: в городе широко отмечалась 74-годовщина победы в важнейшем сражении Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. 2 февраля – один из шести дней в году, когда Волгоград получает право называться Сталинградом. Такое решение приняла Госдума в 2013 году.

Высокая московская делегация прямо из аэропорта отправилась на главную высоту России почтить память погибших советских солдат и офицеров. Вячеслав Володин вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на Мамаевом кургане возложили цветы на могилу маршала Василия Чуйкова. Председатель Госдумы также пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Позже, в Новом экспериментальном театре Волгограда Володин поздравил ветеранов с исторической датой, назвав 2 февраля святой для всех датой. "Задача нашего поколения – чтобы город становился краше с каждым годом и мы гордились подвигом предков", – сказал спикер Госдумы и выразил благодарность всем ветеранам.





Еще одна важная встреча в программе визита – с представителями социально-ориентированных некоммерческих организаций. Во время общения с ними речь шла о действующем профильном законодательстве и необходимых изменениях в нем. Вопросы развития социально-ориентированных организаций третьего сектора и его обеспечение законодательной поддержки являются приоритетными для Госдумы, сказал Володин.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что во время весенней сессии народные избранники намерены "в приоритетном порядке разобраться там, где нужно разобраться" и, в частности, обсудить вопросы организации работы представителей третьего сектора. Он напомнил, что в России 227 тысяч НКО, большая часть которых – организации социальной направленности, в их работе задействованы порядка 900 тысяч человек, а их услугами пользуются около 20 миллионов человек.





Володин внимательно выслушал активистов НКО и призвал рассказывать о проблемах действующего законодательства, "что не срабатывает, какие вопросы нам нужно посмотреть". Выяснилось, что основные сложности – это "менталитет и осторожность" россиян, кадровые проблемы, "недостаточно результативное взаимодействие с органами власти". В ответ Вячеслав Володин еще раз заверил участников встречи в готовности депутатов реагировать на замечания с мест и корректировать мешающие работе НКО нормы.





Председатель Думы сказал, что считает недопустимым решать проблему наличия социально ориентированных некоммерческих организаций за счет переформатирования в них бюджетных учреждений. По мнению Володина, создавать НКО необходимо там, где есть предпосылки, квалифицированные кадры и доверие к деятельности таких организаций. По мнению спикера, формальный подход в этой сфере приведет к дискредитации самой идеи.

Во время поездки председатель Госдумы оценил благоустройство дворов Волгограда. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым Володин осмотрел недавно введенный в эксплуатацию дом на улице Космонавтов в Дзержинском районе. Проект, инициатором которого выступил глава региона, был поддержан Вячеславом Володиным. Этот двор спикер Думы и губернатор первый раз осматривали в августе 2016 года, когда здесь только начали приводить в порядок проезды и тротуары, зеленую зону, детскую и спортивную площадки. Теперь все работы завершены, почти две тысячи жителей двора уже успели оценить преимущества обновленной территории.



