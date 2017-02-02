Варвара Караулова хочет повторить путь Доктора Лизы

Варвара Караулова, осужденная на четыре с половиной года за попытку примкнуть к запрещенной в России организации "Исламское государство", никому не желает повторить ее путь. При этом, несмотря на тюремное заключение, Караулова считает для себя "лучшим исходом" тот факт, что не смогла доехать до Сирии.

По ее словам, теперь, после возвращения на родину, она стала "более взрослой и мудрой". Девушка заявила, что "стремится к настоящим поступкам". Более того, она сожалеет, из-за приговора не может влиять на общество, передает "Эхо Москвы".

Караулова заявила, что любит Россию и прежде всего ее культуру, но не видит принципиальной разницы между верующими православными и мусульманами, так как "дело не в вере, а в человеке". Она призналась, что хотела бы посвятить свою жизнь людям, как "доктор Лиза, которая ставила эту помощь выше политики, противоречий интересов".

Из своей истории Караулова вынесла опыт, который, по ее словам, "невероятно ценен", но такого она "никому не пожелает". Тем не менее девушка уверена, что ее ошибки не смогут никого ничему научить.

Свое тюремное заключение Варвара также считает опытом, который "мало где еще" можно получить. При этом она отмечает, что сотрудники ФСИН могут относиться к заключенным с пониманием и сочувствием, но сама система не рассчитана на это.

Напомним, Варвара Караулова стала известной на всю страну после того, как ее отец обратился в ФСБ с просьбой помочь разыскать и вернуть домой дочь, уехавшую в Сирию к возлюбленному. Когда выяснилось, что избранник девушки – вербовщик "ИГ", на нее было заведено уголовное дело.

Несмотря на то что Караулова сотрудничала со спецслужбами, дело дошло до суда. Как писали Dni.Ru, Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ виновной в попытке присоединиться к боевикам. Девушку приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Сообщалось, что накануне оглашения вердикта Варвара выступила в суде с последним словом. Она признала свою вину, назвав попытку сбежать к террористам детским поступком. Девушка подчеркнула, что на преступление ее толкнула любовь к вербовщику, а не интерес к "Исламскому государству".