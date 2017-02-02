Чего боятся жители Москвы

По заказу Департамента СМИ и рекламы Москвы специалисты НИИ социологии провели опрос с целью выяснить, каким из служб, обеспечивающих безопасность жителей города, москвичи доверяют больше всего, а также какие вопросы вызывают у них наибольшее беспокойство. По сравнению с предыдущими годами показатели изменились не сильно.

Уже много лет больше всего москвичей заботит неизменная тройка опасностей – грабежи (44,4%), карманные кражи (37,8%) и незаконная миграция (36%), показывают данные соцопроса. Впрочем, абсолютное большинство респондентов – 81,3% – рассказали, что за год ни разу не попадали в криминальные ситуации. Право носить звание самых безопасных мест города с точки зрения москвичей получили аэропорты (41,6%) и стратегические объекты (38,2%). Самый маленький показатель доверия оказался у учреждений здравоохранения (11,6%).

Не изменились и лидеры рейтинга доверия к городским службам. Самым большим доверием у москвичей пользуется МЧС — 50,9%. 45,1% жителей столицы также положительно оценили работу ФСБ. "Доверие к этим ведомствам легко объяснить. МЧС обладает очень хорошим имиджем, так как сотрудники ведомства постоянно кого-то спасают и кому-то помогают. Они всегда рядом", – цитирует газета "Известия" генерального директора НИИ социологии Марию Филь.

Фото опубликовано ������Андрей������ (@firefighter0551) Фев 1 2017 в 12:12 PST

"А ФСБ — это борьба с терроризмом. Кроме того, у ведомства сложился имидж защитника России на внешнеполитической арене. Ну а конспирологические теории, слухи и домыслы придают ведомству дополнительный вес", – добавила она.

Работу полиции положительно оценивают 47,8% горожан, скорой помощи – 46,2%. А Следственный комитет и суд получил поддержку 43,7% опрошенных. Социологи отмечают, что полицейским непросто соперничать с другими службами в борьбе за народную любовь.

"Взаимодействие с полицией часто происходит на негативном фоне. Обычно люди видят сотрудников МВД после того, как нарушили правила дорожного движения, курили в неположенном месте или повели себя как-то не так. Добиться положительной оценки сотрудникам полиции трудно чисто по психологическим причинам", – рассказала Мария Филь. Впрочем, даже в таких непростых условиях столичным полицейским удается расположить к себе значительную часть жителей города.