Новый мем о растерянности покоряет Сеть

В ответ на утверждения игрока о том, что он "обрабатывает землю с помощью мотыги", Сканлон удивленно и растеряно моргает.

Пользователи Сети создали GIF-мем с удивленным лицом мужчины. Вскоре люди стали описывать в соцсетях различные смешные ситуации, реакция на которые может выглядеть именно таким образом.

me: ill take a biology class, im smart enough for this just watch me

teacher: cells

me: pic.twitter.com/fHJJsPLioO