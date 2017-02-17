Новый мем о растерянности покоряет Сеть

Мемом стал блогер и создатель подкастов Дрю Сканлон. Он весьма неожиданно отреагировал на слова о земледелии в видеоролике под названием "Непрофессиональные пятницы".

В ответ на утверждения игрока о том, что он "обрабатывает землю с помощью мотыги", Сканлон удивленно и растеряно моргает.

ПО ТЕМЕ Мимика актрисы Вайноны Райдер восхитила соцсети

Пользователи Сети создали GIF-мем с удивленным лицом мужчины. Вскоре люди стали описывать в соцсетях различные смешные ситуации, реакция на которые может выглядеть именно таким образом.

me: ill take a biology class, im smart enough for this just watch me

teacher: cells

me: pic.twitter.com/fHJJsPLioO — iniro�� (@eskbl) 5 февраля 2017 г.

"Когда я хочу что-то купить, мой банковский аккаунт реагирует вот так", – острит @jaboukie. "Я запишусь на курс биологии, я достаточно умен, чтобы его посещать. Преподаватель говорит: "Клетка". Моя реакция", – шутит @eskbl. "Таким будет мое лицо в судный день", – отмечает @abedelrey.

Напомним, недавно мемом сделалось и лицо голливудской звезды Вайноны Райдер. Причиной стала очень эмоциональная мимика актрисы на вручении премии Гильдии киноактеров.

Выражение лица звезды Голливуда во время вручения ей премии за сериал "Очень странные дела" привлекло пользователей социальных сетей. Они посчитали, что характерная реакция Вайноны может быть использована в различных жизненных ситуациях.

Во время вручения награды сериалу лицо Вайноны Райдер перекосило. Многих ее мимика ввергла в недоумение. Некоторые зрители считают, что это был лучший момент церемонии.