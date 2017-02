Чиновников наказали за сон на совещании о лени

Совещание, во время которого были сделаны снимки, ставшие причиной недовольства китайцев, называлось "Как мотивировать ленивых и вялых сотрудников". Оно было посвящено повышению мотивации государственных служащих.

Вероятно, именно мотивации и не хватило участникам совещания. Судя по фотографиям, во время заседания шестеро представителей госструктур попросту уснули.

Теперь сонным чиновникам грозит наказание дисциплинарного бюро Коммунистической партии Китая, пишет Life.ru. Провинившихся госслужащих заставят написать объяснительные и принести публичные извинения.

Похожий случай произошел ранее во Франции. Сообщалось, что министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан задремал во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты от Социалистической партии. Фото спящего политика журналисты опубликовали в Сети.

China officials punished for sleeping in meeting on how to motivate lazy civil servantshttps://t.co/uAmsSEELL9 pic.twitter.com/9UKeGb32XX