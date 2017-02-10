Чиновников наказали за сон на совещании о лени

В китайской провинции Хубэй разразился скандал. Это произошло после того, как в СМИ были опубликованы фотографии с совещания чиновников, возмутившие жителей Поднебесной.

Совещание, во время которого были сделаны снимки, ставшие причиной недовольства китайцев, называлось "Как мотивировать ленивых и вялых сотрудников". Оно было посвящено повышению мотивации государственных служащих.

Вероятно, именно мотивации и не хватило участникам совещания. Судя по фотографиям, во время заседания шестеро представителей госструктур попросту уснули.

Теперь сонным чиновникам грозит наказание дисциплинарного бюро Коммунистической партии Китая, пишет Life.ru. Провинившихся госслужащих заставят написать объяснительные и принести публичные извинения.

Похожий случай произошел ранее во Франции. Сообщалось, что министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан задремал во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты от Социалистической партии. Фото спящего политика журналисты опубликовали в Сети.

China officials punished for sleeping in meeting on how to motivate lazy civil servantshttps://t.co/uAmsSEELL9 pic.twitter.com/9UKeGb32XX — New Straits Times (@NST_Online) 10 февраля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, большинство интернет-пользователей снисходительно отнеслись к оплошности министра. Некоторые назвали сон лучшим занятием на предвыборных дебатах, а кто-то посочувствовал чиновнику, предположив, что работает он намного больше, чем спит. Но нашлись и те, кто был возмущен, заявив, что защитник страны должен быть в тонусе.

Примечательно, что за аналогичную оплошность ранее лишился должности высокопоставленный украинский военнослужащий. Сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, заснувшего на заседании комитета реформ военного ведомства. Имя и должность уволенного не раскрываются.

На Украине генералы дрыхнут на заседании у главы Минобороны. Переведите соню в диванные войска! pic.twitter.com/raJE3GLzt3 — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 26 января 2017 г.

Еще один забавный инцидент произошел во время первого публичного выступления Дональда Трампа после победы на президентских выборах. Слушая речь миллиардера, его десятилетний сын Бэррон едва не уснул. На кадрах ролика видно, как мальчик борется с желанием закрыть глаза.

