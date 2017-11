Как избавиться от противных 100 килограммов за вечер

Среди представительниц прекрасного пола в Сети набирает бешеную популярность новый, прекрасный тренд. Девушки делятся друг с другом историями быстрого избавления от десятков надоевших "лишних" килограммов.

На самом деле, "избыточный вес", от которого любая женщина может избавиться за один вечер – это надоевший бойфренд. Начало шутливому тренду положила Миранда Роуз из Висконсина.

Wanted to share my weight loss transformation with everyone. It's been 9 months since I lost 190 pounds. Never felt better ✨ pic.twitter.com/mGwvGi5FV9 — Alyssa Canon (@alyssa_canon) 4 октября 2017 г.

Она разместила у себя фото "до" и "после" расставания с парнем, назвавшим ее "противной". По словам Миранды, избавившись от лишних 100 килограммов за вечер, она почувствовала себя гораздо счастливей.

Wanted to share my amazing weight loss transformation with you all. It’s been over a year since I lost 230 lbs and I’ve never felt better ❤️ pic.twitter.com/mPUNLR3L11 — Leah (@LeahMezano) 9 октября 2017 г.

Ироничный пост девушки сразу же стал необычайно популярен в Сети. Представительницы прекрасного пола живо подхватили этот тренд и начали делиться аналогичными историями "похудения".

Wanted to share my amazing weight loss transformation with you all. It’s been over a year since I lost 230 lbs and I’ve never felt better ❤️ pic.twitter.com/fuw5PQWdcC — Nai (@_NaiTai) 3 октября 2017 г.

Девушки размещают в Twitter коллажи, на которых совмещают два снимка. На одном из них они позируют вместе с бойфрендом, а на другом – одни, после расставания с ним.

i know it's only been about a month, but i've lost a total of 150 pounds and i could not be happier!!! #bless pic.twitter.com/ALoCXUWKa3 — Lilly (@Lilly_Garrow) 11 ноября 2017 г.

Посты пользовательницы сопровождают ироничными комментариями о том, какой счастливой стала их жизнь после избавления от ненужного груза. "После того, как мой так называемый бойфренд назвал меня китом и жирухой, я сбросила 68 килограмм! До и после! Никогда не чувствовала себя лучше!", "Я знаю, что прошел всего месяц, но я потеряла 150 килограмм, и вряд ли могу быть счастливее!", "Хочу поделиться моей невероятной трансформацией и потерей веса со всеми вами. Прошел уже год, с тех пор как я избавилась от 104 кило, и я никогда не чувствовала себя лучше", – пишут участницы флешмоба.

Still feels so good to have lost all that weight‍♀️ pic.twitter.com/Tbmak3Lv02 — Holly Whetstine (@ohhh_hollyann) 15 ноября 2017 г.