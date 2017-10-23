Кобзон рассказал о страшных минутах
Иосиф Кобзон помнит все, что происходило 23 октября 15 лет назад. Артист считает, что те события должны стать серьезным уроком.
"Я все помню, от начала до конца. По-другому, конечно, ни я, ни те люди, которые пришли к центру, поступить не могли. Были ограничены в действиях, поэтому я рискнул пойти на переговоры", – сказал Кобзон. "И самое главное – является уроком то, что мы должны проявлять определенную бдительность", – добавил он.
Группа террористов 23 октября 2002 года захватила заложников в московском Доме культуры на Дубровке. Боевики заминировали зал и более двух суток удерживали 916 зрителей и участников мюзикла "Норд-Ост". 26 числа начался штурм здания. В результате были уничтожены все 36 террористов. Погибли, по разным данным, от 130 до 174 заложников.
Как рассказал РИА Новости директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, пострадавшие во время теракта на Дубровке до сих пор обращаются к нему за помощью. "Не хочу вспоминать этот день. Пострадавшие в том инциденте ко мне обращаются, но очень редко", — сказал Рошаль. Доктор отметил: если бы ситуация повторилась, он не раздумывая поступил бы так же.
Доктор Рошаль вел переговоры с террористами. В результате из здания театрального центра удалось вывести восемь детей, заложникам передали воду и медикаменты. Леонида Рошаля за участие в спасении заложников наградили премией "Национальный герой", в январе 2003 года президент России Владимир Путин вручил ему орден Мужества, в том же году - международную премию "Голубь мира".
15 лет трагедии. Россия вспоминает жертв теракта в Москве в театре на Дубровке#Крым24 #Крым #Москва #Норд_ост #теракт #память pic.twitter.com/KYKQoJySzh— Телеканал "Крым 24" (@news_crimea24) 23 октября 2017 г.
Эксперты напоминают, что в те дни террористам невольно помогли тележурналисты. В погоне за сенсацией некоторые каналы показывали в прямом эфире действия спецслужб. Сегодня подобное повториться не может: приняты жесткие законы, ограничивающие деятельность СМИ в зоне спецопераций. Однако не меньшую, если не большую опасность представляют популярные онлайн-трансляции.
Взывать к совести трансляторов, по практике, бессмысленно. Что делать в таких ситуациях – вопрос, над которым бьются практически все антитеррористические службы мира, приводит мнение специалиста по технологии информационно-психологического противоборства Мирослава Макстенека канал "Мир24".
"Наверное, решение в комплексе: и глушилки эфира, и оперативное реагирование на появление онлайн-трансляций в Сети, и дезавуирование сообщений – то есть быстрая, с колес, контрпропагандистская работа. В целом это действительно угроза, и угроза не свободе слова. Это угроза жизни и подыгрывание террору, зачастую просто по недомыслию. Несвоевременность и некомпетентность в режиме ЧС – серьезная помеха", - предупреждает эксперт.
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