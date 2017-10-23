Кобзон рассказал о страшных минутах

Иосиф Кобзон не мог поступить иначе в те трагические дни октября 2002 года. Народный артист СССР уверен: если бы подобное несчастье произошло снова, он бы опять пошел на переговоры с террористами, захватившими центр на Дубровке.

Иосиф Кобзон помнит все, что происходило 23 октября 15 лет назад. Артист считает, что те события должны стать серьезным уроком.

"Я все помню, от начала до конца. По-другому, конечно, ни я, ни те люди, которые пришли к центру, поступить не могли. Были ограничены в действиях, поэтому я рискнул пойти на переговоры", – сказал Кобзон. "И самое главное – является уроком то, что мы должны проявлять определенную бдительность", – добавил он.

Группа террористов 23 октября 2002 года захватила заложников в московском Доме культуры на Дубровке. Боевики заминировали зал и более двух суток удерживали 916 зрителей и участников мюзикла "Норд-Ост". 26 числа начался штурм здания. В результате были уничтожены все 36 террористов. Погибли, по разным данным, от 130 до 174 заложников.

Как рассказал РИА Новости директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, пострадавшие во время теракта на Дубровке до сих пор обращаются к нему за помощью. "Не хочу вспоминать этот день. Пострадавшие в том инциденте ко мне обращаются, но очень редко", — сказал Рошаль. Доктор отметил: если бы ситуация повторилась, он не раздумывая поступил бы так же.

Доктор Рошаль вел переговоры с террористами. В результате из здания театрального центра удалось вывести восемь детей, заложникам передали воду и медикаменты. Леонида Рошаля за участие в спасении заложников наградили премией "Национальный герой", в январе 2003 года президент России Владимир Путин вручил ему орден Мужества, в том же году - международную премию "Голубь мира".

Эксперты напоминают, что в те дни террористам невольно помогли тележурналисты. В погоне за сенсацией некоторые каналы показывали в прямом эфире действия спецслужб. Сегодня подобное повториться не может: приняты жесткие законы, ограничивающие деятельность СМИ в зоне спецопераций. Однако не меньшую, если не большую опасность представляют популярные онлайн-трансляции.

Взывать к совести трансляторов, по практике, бессмысленно. Что делать в таких ситуациях – вопрос, над которым бьются практически все антитеррористические службы мира, приводит мнение специалиста по технологии информационно-психологического противоборства Мирослава Макстенека канал "Мир24".

"Наверное, решение в комплексе: и глушилки эфира, и оперативное реагирование на появление онлайн-трансляций в Сети, и дезавуирование сообщений – то есть быстрая, с колес, контрпропагандистская работа. В целом это действительно угроза, и угроза не свободе слова. Это угроза жизни и подыгрывание террору, зачастую просто по недомыслию. Несвоевременность и некомпетентность в режиме ЧС – серьезная помеха", - предупреждает эксперт.