Вокруг российского конкурса красоты разгорелся скандал

В Москве прошел конкурс "Топ самых красивых стюардесс России – 2016". Проигравшие стюардессы заявили, что конкурс проводили нечестно.

Девушки-участницы возмущены итогами конкурса и его организацией. По мнению стюардесс, представители жюри вели себя непрофессионально. Волонтер Светлана Хорошева, участвующая в подготовке конкурса заявила, что окончательный сценарий конкурса появился за неделю до финала, а регламент вывесили и вовсе после завершения мероприятия, а в жюри сидели случайные люди. Якобы, бюллетени после завершения конкурса не учитывались, а подсчет голосов не проводился, директор просто вышел и объявил победительницу сразу же.

"Выиграла девушка, которая не была на репетициях, – увидели ее только в день финала. Подсчет голосов был непрозрачный. Все надеялись на честную организацию, участвовали за идею, а в итоге даже дипломы об участии не дали, сказали: "Распечатайте сами, если вам нужно", – цитирует стюардессу бизнес-авиации Анну Степину Life.ru. "Все верили, что в авиационном конкурсе такой грязи не будет, ассоциация с нашей работой – это чистое прозрачное небо без единого облачка. Надеялись, что и конкурс будет таким же", – рассказала стюардесса.

Кроме того, участниц возмутил ролик, выпущенный в ходе освещения конкурса красоты, в котором финалисток дискредитировали утверждениями, что конкурс – это кастинг, после которого топ-3 будут приглашены "в гостиницу для тусовки в джакузи". Некоторые авиакомпании рекомендовали своим сотрудницам не принимать участие в конкурсе в виду его сомнительности.

В свою очередь директор конкурса "Топ самых красивых стюардесс России – 2016" Александр Попов, узнав о недовольстве некоторых участниц, связал это с конкуренцией за победу и происками бывших соратников. "В любом конкурсе побеждает один человек… Купленность победы и нечестное судейство – это слухи и неправда. Планирую обратиться в суд за клевету", – заключил Попов.