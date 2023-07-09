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Воскресенье 9 июля

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Тест: помните популярных блондинок из фильмов СССР?

Тест: помните популярных блондинок из фильмов СССР?
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Тряхнем стариной! В советском кино снимались такие красавицы!

Фильмы СССР помогли зрителю вдоволь насладиться миловидными актрисами. Белокурые девушки органично смотрелись в кадре и привлекали внимание даже в массовке. Чего стоит только Светлана Светличная в "Бриллиантовой руке"!

Помните популярных блондинок советского кино? Советуем пройти тест — заодно проверите себя.

Итак, для вас есть восемь вопросов о светловолосых актрисах из фильмов СССР. Задача — выбрать один верный вариант ответа из трех предложенных.

Тест повышенной сложности, но красивые блондинки из любимых кинолент точно компенсируют старания. С ответами не должно возникнуть проблем, особенно, у человека советской закалки.

Желаем успеха! Ни пуха ни пера!

9 июля 2023, 04:19
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Светлана Светличная в фильме &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр программы &quot;Ты не поверишь!&quot; от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

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