Тест: помните популярных блондинок из фильмов СССР?

Тряхнем стариной! В советском кино снимались такие красавицы!

Фильмы СССР помогли зрителю вдоволь насладиться миловидными актрисами. Белокурые девушки органично смотрелись в кадре и привлекали внимание даже в массовке. Чего стоит только Светлана Светличная в "Бриллиантовой руке"!

Помните популярных блондинок советского кино? Советуем пройти тест — заодно проверите себя.

Итак, для вас есть восемь вопросов о светловолосых актрисах из фильмов СССР. Задача — выбрать один верный вариант ответа из трех предложенных.

Тест повышенной сложности, но красивые блондинки из любимых кинолент точно компенсируют старания. С ответами не должно возникнуть проблем, особенно, у человека советской закалки.

Желаем успеха! Ни пуха ни пера!