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Четверг 6 июля

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"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой

"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров попрощался с врачами, которые боролись за его жизнь.

Полгода Роман Костомаров провел в медучреждениях. Болезнь едва не забрала жизнь прославленного фигуриста, но, к счастью, врачи смогли спасти его. Сегодня, 6 июля, спортсмен покидает больницу и едет домой.

Перед тем, как покинуть стены лечебного учреждения, Костомаров собрал всех, кто помог ему победить болезнь и адаптироваться к новым обстоятельствам, чтобы выразить благодарность. "Спасибо, что спасли мою жизнь", – обратился Роман к собравшимся.

Костомаров признался, что в январе многого не понимал. Как отмечает "Царьград", фигурист думал, что ему лишь сделают укол и отправят домой. Но все получилось совсем по-другому. "Многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак", – цитирует спортсмена RT.

Из-за болезни Роман лишился конечностей. Теперь он передвигается на протезах. Фигурист потратил много времени на тренировки. Как пишет URA.RU, спорт помог мужчине отвлечься от всего, что произошло в его жизни за последние полгода.

Роман Костомаров также благодарен близким, которые ухаживали за ним все это время. Поклонники, к слову, продолжают поддерживать спортсмена. Они каждый день оставляют в соцсетях пожелания. Например, фанаты желают фигуристу крепкого здоровья.

6 июля 2023, 16:36
Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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