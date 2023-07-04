Как выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева

Телеведущего Владислава Листьева не стало 1 марта 1995 года. Спустя несколько лет на его могиле у входа на Ваганьковское кладбище появился бронозовый памятник. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле.

Сначала на могиле убитого в подъезде собственого дома журналиста стоял портрет. Потом появился бронзовый памятник в виде крылатого ангела, склонившего голову набок. Рукой он прикрывает часть лица. Жесты ангела символизируют боль утраты.

Автор композиции – азербайджанский скульптор Фахраддин Рзаев. При жизни он руководил скульпутрной группой парка "Музейон", являлся автором памятников "Солдату-освободителю", "Павшим воинам", установленных в Ульяновской и Курской областях.

Скульптора и вид памятник утверждала вдова Влада Листьева – Альбина Назимова. Он, кстати, потом вышла замуж за друга и коллегу убитого мужа – Андрея Разбаша. Но в итоге похоронила и его. Сначала вдова часто появлялась на могиле Листьева, но на Ваганьково говорят, что давно ее не видели – мол, вышла замуж за испанца и уехала из России.

При этом ходят слухи, что именно Альбина была против того, чтобы пережившую Листьева на год мать похоронили тут же, поскольку при жизни у невестки и свекрови были не самые добрые отношения. Напомним, Зою Листьеву 30 июня 1996 года сбил автомобиль. Она скончалась по дороге в больницу, в ее крови был обнаружен большой процент алкоголя.

Зато кого у могилы видят часто, так это Константина Эрнста, Александра Любимова и Игоря Угольникова. Правда, закон не разрешает им приводить могилу в порядок – это право есть только у ответственного за захоронение. А навести порядок тут стоило бы - с памятника и ограды сошла краска, где-то появились трещины, несколько лет назад вандалы повредили плиту...