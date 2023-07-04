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Вторник 4 июля

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"Это не был блуд": подруга разоблачила измены женатого Этуша с Чурсиной

"Это не был блуд": подруга разоблачила измены женатого Этуша с Чурсиной
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Пресса называет Елену Этуш четвертой женой и вдовой Владимира Этуша. Но в реальности это не так. О любовных похождениях прославленного актера на условиях анониномности рассказала его коллега по театру.

Первой женой актера была Нинель Мышкова – дочь советского военачальника Константина Мышкова, звезда фильмов "Гадюка" и "Гонки по вертикали". "Мышкова сама его добивалась. Она красивая очень была. И он сдался. А когда он ее полюбил, она ушла от него к известному и богатому композитору Антонио Спадавеккиа, – рассказала коллега Этуша. – Потом Нинель сбежала и от композитора. А спустя несколько лет на пляже в Сочи на грудь Этуша бросился мужчина со словами: "Как она со мной поступила!" Это был Спадавеккиа".

А вот Елена Измайлова, следующая возлюбленная Владимира Этуша, как оказалось не была его женой, вопреки всеобщему заблуждению. "Со звездой фильмов "Пятнадцатилетний капитан" и "Подвиг разведчика" он встречался около года по молодости, но не более того, – пояснила коллега Этуша. – Кстати, отбил ее Владимир Этуш у самого Василия Сталина. В 1952 году она стала женой актера Николая Тимофеева ("В мирны дни", "Через тернии к звездам") и с Этушем больше не встречалась".

"В 30 лет Владимир Этуш стал мужем преподавателя английского языка Нины Крайновой. – говорит коллега актера. – И прожил с ней до ее смерти от рака в 2000-м. А с Еленой Этуш, которая, кстати, тоже преподавала английский, был уже до своей смерти".

Что же касается любовниц Этуша, то коллега заметила: "Когда он был женат на Нине, у него случился серьезный роман с Людмилой Чурсиной. И это не был блуд. Это была настояшая любовь. Но из семьи он все же тогда не ушел".

4 июля 2023, 08:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Место выбрала сама: вдову Этуша похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище

Так выглядела первая версия памятника. Фото: личный архив Елены Этуш
Фото: личный архив Елены Этуш
Фото: личный архив Елены Этуш
Фото: личный архив Елены Этуш
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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