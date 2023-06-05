"Не смогла остановиться": вскрылись интересные занятия вдовы Этуша по ночам

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова...



"Когда проходит молодость, // Длиннее ночи кажутся", – эти строчки из ставшего песней знаменитого стиховорения 1946 года Алексея Фатьянова вспоминаются, когда узнаешь, чем по ночам занимается овдовевшая Елена Этуш.

"Перед сном, по обыкновению, лазила по интернету, – рассказала Елена Евгеньевна. – И вдруг, уж не знаю почему, напомнил мне интернет вот об этом фильме. Включила – и не смогла остановиться. Полночи пролетело, как один миг".

Речь идет про сегодня редко демонстрируемую комедийную картину Нерсеса Оганесяна "Невеста с севера". Она была снята в 1975-м. Владимиру Этушу в ту пору исполнилось уже 53 года, он уже дважды был разведен, а его дочь отметила 20-летие. А Елена Этуш тогда еще ходила в начальные классы школы и представить не могла, как сложится ее жизнь.

"Этот фильм – просто гимн СССР. Он повествует о том времени, когда мы не были разделены границами, а были все вместе. Я, ты, он, она, вместе – целая страна! – говорит вдова. – Может, это уже старость ко мне подкралась, не знаю, но таких фильмов сейчас нет. Нет, и все. Хоть убейте".

Про старость вдова, конечно, зря – ей всего 58 лет и она еще ого-го!