Прощание с легендой: умерла Тина Тернер

В своем доме в пригороде Цюриха после продолжительной болезни на 84-м году жизни умерла Тина Тернер. Россияне имели счастье видеть и слышать ее дважды. "Дни.ру" вспоминают те визиты певицы.

Тина Тернер впервые приехала в Россию в ноябре 1996 года. Тогда "королева рок-н-ролла" гастролировала в поддержку девятого сольного альбома Wildest Dreams и должна была дать три концерта в Кремле.

В Москву Тина прилетела "Аэрофлотом" из Праги. А затем ее ждал Лондон, завершающий европейскую часть турне. Правда, в российской столице тогда уже было холодно, и певица простыла. Температура была под 40! Организаторы думали уже отменять выступления, хотя Кремлевский Дворец был продан на все три дня. Тина же категорически отказалась – заявила, что никогда в жизни не сорвала ни единого концерта.

Но из-за праздника и перекрытий добраться из отеля "Балчуг", где остановилась артистка, до Кремля, оказалось той еще историей – звезде даже пришлось части пути идти пешком под недоуменные взгляды москвичей.

Отработала концерт она безупречно. И утонула в цветах от благодарной россиян. Среди которых были Анатолий Чубайс и Татьяна Дьяченко, Впрочем, сидели в зале и иностранцы, как то Дональд Трамп. Тот самый, который много лет спустя станет 45-м президентом Америки. Тогда же он был успешным бизнесменом.

В столице Тернер за три дня успела посетить Пушкинский музей, выпить русской водки в "Царской охоте" и получить в подарок золотую брошь с бриллиантом.

Второе пришествие Тины состоится в феврале 2008-го. Певица тогда специально прибыла на частном самолете в Москву из Лос-Анджелеса на празднование 15-летия “Газпрома" Для нее забронировали тот же президентский "люкс" в том же отеле, в котором она жила в 1996 году, когда впервые посетила Златоглавую. А пела она после группы "Любэ", Олега Газманова и Аллы Пугачевой, закрывая состоявший из трех отделений концерт. Два с половиной миллиона долларов, как тогда писала пресса, пополнили счет американской дивы.

Сумма была кстати, ибо через года Тина закончила свою творческую деятельность и не давала концертов, а лишь изредка устраивала в странах Европы встречи с фанатами.

В 2013 году она после 27-ми лет отношений вышла замуж за продюсера Эрвина Баха. В том же году перенесла инсульт, потом у певицы диагностировали рак кишечника. Ко всем болячкам добавилось повреждению почек и почечная недостаточность. В итоге супруг отдал ей почку.

Тина Тернер стала фигурой культовой при жизни. Биографический фильм, мюзикл, книги – все это о ней давно вышло. Той, которая и после смерти останется Simply The Best.